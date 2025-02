La Pagode, cinéma classé monument historique, de retour en 2025 ?

Et si, cette fois, c'était la bonne ? Après avoir été envisagée pour l’année 2020, puis annoncée pour 2022, 2023 et fin 2024, la réouverture de la Pagode, le plus beau cinéma du 7e arrondissement (ok, c’est le seul) se profilerait pour l’année 2025. Après la Géode et le luxueux Pathé Palace, ce serait la troisième salle mythique de Paris à rouvrir au public, totalement remise à neuf.

Car le nouveau taulier, l’Américain Charles Cohen, également propriétaire des cinémas Landmark aux États-Unis et Curzon en Grande-Bretagne, n’a pas mégoté : en plus d’un rachat pour 16 millions d’euros en 2017, il a injecté la même somme dans la rénovation de cette icône du ciné d’art et d’essai classé où ont été projetés les premiers films de Luis Buñuel, Jean Renoir ou Jean Cocteau…

Sous le jardin, quatre salles

En plus de la rénovation complète de la façade du bâtiment japonais et de ses deux salles (dont celle créée en 1972 à l’initiative de Louis Malle !), le projet comprend la création de deux nouveaux écrans dans le sous-sol – ce qui a conduit à déposer le jardin zen protégé, raser les arbres et énerver les riverains. Et aussi, la transformation de l’ancien hémicycle du conseil régional voisin en un centre culturel dédié au 7e art, avec un espace événementiel et une autre petite salle de cinéma. Avec, toujours, une programmation arty annoncée qui fait plaisir.



On doit cette pagode de 1896 au directeur du Bon Marché qui voulait un (chouette) cadeau pour son épouse. En pleine vague nippophile, l’architecte s’est inspiré du sanctuaire shintoïste de Nikko et a même fait venir des fresques et des poutres du Japon. D’abord lieu de réceptions somptueuses, il devient un cinéma pointu en 1931 et un rendez-vous de la Nouvelle Vague en 1960, avant de fermer en novembre 2015. Reste maintenant à attendre sa réouverture.