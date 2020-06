La semaine prochaine, les 10 000 m2 de la Cité Fertile rouvrent leurs portes

Ça y est, la Cité Fertile s'apprête à (re)sortir de terre pour un nouvel été. Après trois mois de sommeil à cause de vous savez qui, le maousse spot pantinois de 10 000 m2 situé sur une ancienne friche SNCF a annoncé son retour dans la gare de l'actualité à partir du vendredi 19 juin. Ce qui vous attend ? Les classiques du lieu avec des marchés solidaires, du ping-pong, de la pétanque, du beach-volley et des bières maison – vraiment maison puisqu'elles sont brassées sur place – à descendre dans la cour végétalisée. Comme d'habitude gratuitement et dans le cadre des mesures sanitaires.

Pour ceux qui n'en aurait jamais entendu parler, la Cité Fertile, c'est ce projet de l'agence Sinny Ooko – Recyclerie, Pavillon des Canaux ou encore Machine –, qui a ouvert ses portes juste à côté de la gare de Pantin à l'été 2018, en attendant la construction d'un futur éco-quartier. Sur l'hectare du site, on se balade entre la gigantesque esplanade centrale de 5 000 m2, bordée de plus de 250 espèces d'arbres, une halle de 2 000 m2, un campus des Tiers-Lieux, une brasserie, un resto et toute une tripotée de choses à faire. Mais le mieux reste encore que vous bougiez votre gras jusqu'à Pantin pour découvrir tout ça.

Quoi ? Réouverture de la Cité Fertile

Quand ? Vendredi 19 juin, de 18h à 1h. Samedi 20, de midi à 1h. Dimanche 21, de midi à 22h. Puis du lundi au mercredi, de midi à 18h. Du jeudi au samedi, de midi à 1h. Et le dimanche de 22h.

Où ? 14 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin

Combien ? Accès libre

