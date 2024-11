Laurent Garnier va faire l’opening d’un nouveau club de 3000 m2 à la Villette (!!!)

Les danseurs parisiens frétillent déjà ! Après Essaim, voici Mia Mao, un tout nouveau club installé dans 3 000 m² de friche industrielle à la Villette. Doté d’un système-son de pointe et d’une scénographie hypnotique, le club, avec sa déco brute et ses 7 mètres de hauteur sous plafond, est taillé pour de longues nuits de techno et s’annonce déjà comme un emblème des nuits parisiennes.

L’ambiance y sera plus puristes que touristes avec une politique « no photo, no video » : ici, pas de stories Instagram ni de selfies en sueur, juste vous, la musique, et l’énergie collective du dancefloor.

Le 17 janvier, ce sera donc l’opening de l’année à Mia Mao, de 23h à 7h, avec la légende de la scène DJ française Laurent Garnier pour un set de quatre heures ! Un warm-up pas comme les autres… Après lui, vous pourrez assister à trois B2B inédits : le duo Koboyo vs Alys LF, les machines Electric Rescue et Manu Le Malin (accrochez-vous bien), et enfin l’association mystique de Tina Tornade et Rrose Sélavy. Un line-up sans concession pour une ambiance électrique.

Mais attention, on ne rentre pas dans ce club comme dans un Monoprix cinq minutes avant la fermeture. Pour décrocher un billet, il faut d'abord obtenir la clé sur Shotgun, une pré-inscription essentielle (mais gratuite), disponible uniquement pendant 48 heures, à partir de ce jeudi 7 novembre.

Une fois le temps écoulé, seuls les détenteurs de cette clé magique pourront acheter leurs places pour la nuit J. Ne ratez pas le coche !

Quand ? le 17 janvier, de 23h à 07h

Où ? 12/A rue Ella-Fitzgerald, 19e

https://miamao.fr