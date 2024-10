Un nouveau club nommé Essaim débarque à Paris, monté par les DA de Concrete et Positive Education

Depuis quelques années, c’était un bourdonnement persistant dans les couloirs de la nuit parisienne : il va enfin prendre forme le 31 octobre 2024. Cinq années après la fin de Concrete, jalonnées de soirées aux concepts réussis (Antiverse, Odd People, Mutant), Brice Coudert va enfin rouvrir un club à lui, ou presque puisqu’il s’associe avec Jonathan Malaisé, David Bossan et Tommy Gin à l'admin et Antoine Hernandez à la DA, le coprogrammateur du plus fureteur des festivals électroniques français, Positive Education, Ça s’appelle Essaim, et vu l’équipe en place, ça va clairement faire du buzz.

Le club se dépliera tous les week-ends et pour plusieurs années – de nuit mais pas seulement avec différents créneaux horaires – dans les sous-sols de la Caserne dans le 10e, déjà connus au cadastre du clubbing local pour avoir accueilli les clubs Carbone et Bisou. L’espace unique, toujours jaugé à 400 bipèdes, a été relifté par l’archi Dorothée Hachiken et jouera sur les codes du minimalisme avec des carreaux blancs, des néons en plafonnier et le DJ booth rétroéclairé au ras du sol.

Un système-son décollement de plèvre

Ce qui ne change pas, et heureusement, c’est ce système-son décollement de plèvre L-Acoustics, qui sera « complété, et le niveau acoustique de la salle sera amélioré afin d’avoir un son mat, uniforme, sans angles morts », nous disent les deux DA, « permettant de produire de vrais concerts, jusque-là difficilement réalisables techniquement. »

Et côté son, à quoi peut-on s’attendre ? « A de la musique électronique pour oreilles affûtées et/ou curieuses, programmée par deux curateurs réputés pour leur intransigeance sur la qualité musicale et leur goût pour le défrichage », lâchent les deux programmateurs, dans une sorte de manifeste du parti électronique. Forcément, les sentiers empruntés tant en sonorités qu’au niveau des formats par leurs précédents projets devraient se retrouver au sein d’Essaim, avec sans doute des live, des teintes techno mentale, des B2B singuliers ou des sets s’étirant dans le temps. Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce des premiers noms pour voir cet Essaim se déployer enfin !

Quand ? tous les week-ends à partir du 31 octobre 2024.

Où ? 12 rue Philippe-de-Girard, Paris 10e.