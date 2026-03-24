Le bar incontournable dans chacune des meilleures villes du monde, selon les rédacteurs de Time Out

Time Out a parcouru la planète pour vous servir une sélection d’adresses où boire un verre, des plus élégantes aux plus originales, jusqu’aux vraiment mémorables.

Soif ? Pour dénicher les meilleures adresses où boire un verre, pas question de se fier aux guides classiques : seuls les locaux connaissent vraiment leurs bars. C'est pourquoi Time Out a sollicité son réseau international de journalistes, présents dans chaque ville du monde. Au programme : un bar à vins à Madrid, un speakeasy à Manille, un bar à cocktails à Édimbourg, une institution londonnienne. En gros, des ambiances et des saveurs qui couvrent un large spectre. Voici leur sélection.

Les bars à ne pas manquer dans les meilleures villes du monde, selon les rédacteurs de Time Out

1. Trisha's – Londres

Bar semi-privé en sous-sol, fréquenté par les dernières figures emblématiques de Soho. Karaoké le mardi, jazz live le samedi. À boire : une bière en bouteille.

2. Fréquence – Paris

Bar à cocktails fondé par Matthieu Biron et Guillaume Quenza, à la croisée de la mixologie et du DJing. Carte inspirée des saveurs japonaises, travail poussé autour du shōchū. Ambiance maximale après 2h du matin le vendredi.

3. The House of Machines – Le Cap

Bar à la fois scène de concerts, repaire de motards et lieu de restauration. Spécialités : Old Fashioned et Negroni. Showcase de songwriters le mardi, musique live le week-end.

4. Superbueno – New York

Bar mexicain-américain sur le Lower East Side, ambiance bachata et cocktails latins. À essayer : le Green Mango Martini ou le Roasted Corn Sour.

5. Bar Leone – Hong Kong

Inspiré des bars de rue romains, classé n°2 au World's 50 Best Bars 2025. Signature : l'Olive Oil Sour. File d'attente probable dès l'ouverture à 17h.

6. Tokyo Confidential – Tokyo

Bar à l'ambiance salon, avec vue sur la Tokyo Tower depuis la terrasse extérieure. Comptoir en bois de 300 ans provenant d'un sanctuaire shinto. Carte 2025 axée sur des associations mezcal-pastèque-piment ou cognac-cacao-noix de coco.

7. Cruda – Madrid

Bar à vins naturels avec 140 références en cave et 30 au verre. Le sommelier pratique ce qu'il appelle la « sommellerie énergétique ». Réservation conseillée le week-end.

8. Uptown – Buenos Aires

Bar souterrain à Palermo, décoré comme une station de métro new-yorkaise : couloir carrelé, graffitis, tourniquet et wagon. Cocktail signature : The Juicy, à base de Cognac Hennessy, rosé pétillant, pomme verte clarifiée et Angostura bitters.

9. Reka:Bar – Kuala Lumpur

Bar à cocktails post-moderne à Bukit Damansara, architecture futuriste, laboratoire de chimie au cœur du lieu. Spécialité : le Dusun 2.0, mélange de vin de riz, durian fermenté, lait de jacquier, tequila et distillat de piment oiseau.

10. Skua – Édimbourg

Bar en sous-sol à Stockbridge, ouvert tard. Cocktails maison à base de liqueurs, sirops et fermentations artisanales. À essayer : le Kim's Chi, aux notes de mezcal et de liqueur de piment Ancho Reyes.

11. Apollo Inn – Melbourne

Bar de 30 couverts dans un immeuble néo-Renaissance des années 1920. Spécialité : le Picon Bière ou le Gibson Martini. Ouverture à 16h, idéal pour éviter la file d'attente.

12. Hannekes Boom – Amsterdam

Bar en plein air au bord de la rivière, ouvert de 11h à 1h (3h le week-end). Bières artisanales néerlandaises, pichets de Jupiler, nachos généreux. Location de bateaux sur place.

13. The Haflington – Hanoï

Bar accessible par une ruelle et un escalier grinçant, décoré de cuir sombre, de bois d'acajou, de taxidermie et d'un squelette de dinosaure suspendu au-dessus du bar. Ouvert depuis 2021. Cocktail phare : The Death, sherry infusé à la feuille de mangue, mezcal et cardamome.

14. Bar Mauro – Mexico

Bar à l'aperitivo dans la tradition italienne, inspiré des bars milanais fréquentés par le grand-père du propriétaire. Atmosphère intime et décontractée. Cocktail : le Maurito, goyave et vermouth.

15. The Cocktail Club – Jakarta

Bar art déco perché au-dessus d'un bistrot français à Senopati. Happy hour de 17h à 20h. Classé parmi les 50 meilleurs bars d'Asie en 2024. Cocktail : le Sopi Susu, vin de palme, marshmallow, gin, cempedak et cacao.

16. Pleasure Club – Sydney

Bar en sous-sol à décor violet et boule à facettes, musique live tous les soirs, ouvert jusqu'à 4h du mercredi au dimanche. Élu Bar de l'année Time Out Sydney 2025. Happy hour : huîtres à 2 dollars et Martinis glacés à 12 dollars.

17. The Blind Pig – Manille

Speakeasy original de Manille, situé dans un immeuble de bureaux à Legazpi, signalé uniquement par un panneau en braille. Ouvert de 18h à 2h. Cocktail : le Smokey Old Bastard, whisky, sirop d'érable, Peychaud's bitters et fumée d'orange.

18. Bible Club – Osaka

Speakeasy de style Prohibition, mobilier vintage et verrerie en cristal antique. Bar jumeau du Bible Club de Portland, Oregon. Spécialité : le Barn Burner (bourbon, verre aromatisé au foin brûlé) et le B'isco Sour.