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Le bar incontournable dans chacune des meilleures villes du monde, selon les rédacteurs de Time Out

Time Out a parcouru la planète pour vous servir une sélection d’adresses où boire un verre, des plus élégantes aux plus originales, jusqu’aux vraiment mémorables.

Liv Kelly
Écrit par
Liv Kelly
Travel Writer
Fréquence
Photograph: Fréquence
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Soif ? Pour dénicher les meilleures adresses où boire un verre, pas question de se fier aux guides classiques : seuls les locaux connaissent vraiment leurs bars. C'est pourquoi Time Out a sollicité son réseau international de journalistes, présents dans chaque ville du monde. Au programme : un bar à vins à Madrid, un speakeasy à Manille, un bar à cocktails à Édimbourg, une institution londonnienne. En gros, des ambiances et des saveurs qui couvrent un large spectre. Voici leur sélection.

Les bars à ne pas manquer dans les meilleures villes du monde, selon les rédacteurs de Time Out

1. Trisha's – Londres

Bar semi-privé en sous-sol, fréquenté par les dernières figures emblématiques de Soho. Karaoké le mardi, jazz live le samedi. À boire : une bière en bouteille.

2. Fréquence – Paris

Bar à cocktails fondé par Matthieu Biron et Guillaume Quenza, à la croisée de la mixologie et du DJing. Carte inspirée des saveurs japonaises, travail poussé autour du shōchū. Ambiance maximale après 2h du matin le vendredi.

3. The House of Machines – Le Cap

Bar à la fois scène de concerts, repaire de motards et lieu de restauration. Spécialités : Old Fashioned et Negroni. Showcase de songwriters le mardi, musique live le week-end.

4. Superbueno – New York

Bar mexicain-américain sur le Lower East Side, ambiance bachata et cocktails latins. À essayer : le Green Mango Martini ou le Roasted Corn Sour.

5. Bar Leone – Hong Kong

Inspiré des bars de rue romains, classé n°2 au World's 50 Best Bars 2025. Signature : l'Olive Oil Sour. File d'attente probable dès l'ouverture à 17h.

6. Tokyo Confidential – Tokyo

Bar à l'ambiance salon, avec vue sur la Tokyo Tower depuis la terrasse extérieure. Comptoir en bois de 300 ans provenant d'un sanctuaire shinto. Carte 2025 axée sur des associations mezcal-pastèque-piment ou cognac-cacao-noix de coco.

7. Cruda – Madrid

Bar à vins naturels avec 140 références en cave et 30 au verre. Le sommelier pratique ce qu'il appelle la « sommellerie énergétique ». Réservation conseillée le week-end.

8. Uptown – Buenos Aires

Bar souterrain à Palermo, décoré comme une station de métro new-yorkaise : couloir carrelé, graffitis, tourniquet et wagon. Cocktail signature : The Juicy, à base de Cognac Hennessy, rosé pétillant, pomme verte clarifiée et Angostura bitters.

9. Reka:Bar – Kuala Lumpur

Bar à cocktails post-moderne à Bukit Damansara, architecture futuriste, laboratoire de chimie au cœur du lieu. Spécialité : le Dusun 2.0, mélange de vin de riz, durian fermenté, lait de jacquier, tequila et distillat de piment oiseau.

10. Skua – Édimbourg

Bar en sous-sol à Stockbridge, ouvert tard. Cocktails maison à base de liqueurs, sirops et fermentations artisanales. À essayer : le Kim's Chi, aux notes de mezcal et de liqueur de piment Ancho Reyes.

11. Apollo Inn – Melbourne

Bar de 30 couverts dans un immeuble néo-Renaissance des années 1920. Spécialité : le Picon Bière ou le Gibson Martini. Ouverture à 16h, idéal pour éviter la file d'attente.

12. Hannekes Boom – Amsterdam

Bar en plein air au bord de la rivière, ouvert de 11h à 1h (3h le week-end). Bières artisanales néerlandaises, pichets de Jupiler, nachos généreux. Location de bateaux sur place.

13. The Haflington – Hanoï

Bar accessible par une ruelle et un escalier grinçant, décoré de cuir sombre, de bois d'acajou, de taxidermie et d'un squelette de dinosaure suspendu au-dessus du bar. Ouvert depuis 2021. Cocktail phare : The Death, sherry infusé à la feuille de mangue, mezcal et cardamome.

14. Bar Mauro – Mexico 

Bar à l'aperitivo dans la tradition italienne, inspiré des bars milanais fréquentés par le grand-père du propriétaire. Atmosphère intime et décontractée. Cocktail : le Maurito, goyave et vermouth.

15. The Cocktail Club – Jakarta

Bar art déco perché au-dessus d'un bistrot français à Senopati. Happy hour de 17h à 20h. Classé parmi les 50 meilleurs bars d'Asie en 2024. Cocktail : le Sopi Susu, vin de palme, marshmallow, gin, cempedak et cacao.

16. Pleasure Club – Sydney

Bar en sous-sol à décor violet et boule à facettes, musique live tous les soirs, ouvert jusqu'à 4h du mercredi au dimanche. Élu Bar de l'année Time Out Sydney 2025. Happy hour : huîtres à 2 dollars et Martinis glacés à 12 dollars.

17. The Blind Pig – Manille

Speakeasy original de Manille, situé dans un immeuble de bureaux à Legazpi, signalé uniquement par un panneau en braille. Ouvert de 18h à 2h. Cocktail : le Smokey Old Bastard, whisky, sirop d'érable, Peychaud's bitters et fumée d'orange.

18. Bible Club – Osaka

Speakeasy de style Prohibition, mobilier vintage et verrerie en cristal antique. Bar jumeau du Bible Club de Portland, Oregon. Spécialité : le Barn Burner (bourbon, verre aromatisé au foin brûlé) et le B'isco Sour.

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