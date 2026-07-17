Mory Sacko livre (enfin) ses secrets dans son premier livre de cuisine

Depuis l'ouverture de sa table MoSuke en 2020 – récompensée d’une étoile au Michelin – et ses collabs avec des maisons comme Louis Vuitton ou Ralph Lauren, Mory Sacko s'est imposé comme une des figures de la scène culinaire parisienne. C'est donc le moment parfait pour un premier livre, Cuisinier, à paraître chez Phaidon le 22 octobre prochain.

Un livre en forme de voyage gastronomique (sa signature) entre ses racines africaines, son amour pour le Japon et ses bases techniques françaises. Imaginé en collaboration avec Bénédicte Bortoli, le livre présente plus de 60 recettes exclusives classées par saison. Mais Mory Sacko ne se contente pas de lister les ingrédients. L’ancien candidat de Top Chef propose aussi des techniques pour ne pas saboter son dressage et des anecdotes intimistes et personnelles sur son parcours, tout ça illustré par les clichés de Tiphaine Caro.

De quoi s'occuper derrière les fourneaux cet automne ! Il n'y a plus qu'à précommander son exemplaire pour tenter d'impressionner ses convives.

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