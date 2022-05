Le cinéma en plein air de la Villette est de retour et on vous dit tout !

C’est la saison des fraises, des claquettes sans chaussettes et des films en plein air… Les beaux jours arrivent enfin, et avec eux les rendez-vous immanquables de l’été parisien. A commencer par l’indéboulonnable Festival de cinéma en plein air de la Villette, qui revient pour sa 32e édition du 20 juillet au 21 août. Adieu salles obscures, bonjour herbe fraîche, bière glacée et pas de bourrée. Car cette année, c’est la danse dans tous ses états qui s’affichera sur l’écran géant de la prairie la plus verte de Paris. C’est festif, décontracté et c’est gratuit, alors pourquoi s’en priver ?

Des danseur(se)s étoiles à la belle étoile

Du mercredi au dimanche, vous pourrez occuper vos soirées d’été à enrichir votre culture danse et ciné confortablement posés dans un transat. Pour ouvrir le bal, un classique tout public bien régressif, l’inénarrable Flashdance, soit le pire et le meilleur des 80’s concentré en un film et un tube : What a Feeling… Suivront des comédies musicales réjouissantes comme Les Demoiselles de Rochefort et West Side Story, mais aussi de truculents et sensuels thrillers comme Black Swan ou Eyes Wide Shut. Aucun style de danse n’est privilégié puisque se succéderont à l’écran danseur(se)s étoiles, pros des claquettes, krumpers et autres disco queens. De quoi vous donner des idées pour la suite de la soirée.

© Bertrand Desprez

Dans la programmation, on trouve à la fois le plus dansant des dessins animés, Les Aristochats, et le plus ludique des ballets de l’Opéra de Paris, l’incroyable Play d’Alexander Ekman. Vu cette année à Garnier, le spectacle créé en 2017 par le chorégraphe suédois est un de nos coups de cœur en ballet contemporain (ne le ratez surtout pas). Les samedis et dimanches, l’Opéra de Paris fera également les premières parties avec une sélection de courts-métrages issus du projet 3e Scène.

La danse en itinérance

Pour ceux qui ont la bougeotte et à qui la programmation aura démangé les pieds, des ciné-balades à la découverte de différents lieux de tournage seront proposées dans les environs du parc et le long du canal. Des croisières pour rejoindre le lieu des réjouissances avant le début du film seront organisées en partenariat avec le festival L’Été du Canal. Elle est pas dolce, la vita ?

Quoi ? 32e édition du festival cinéma en plein air

Quand ? Du 20 juillet au 21 août 2022, du mercredi au dimanche, accès à la pelouse à partir de 19h. Début des projections à 22h30 du 20 au 24 juillet, à 22h15 du 27 au 31 juillet, à 22h du 3 au 7 août, à 21h45 du 10 au 14 août et à 21h30 du 17 au 21 août

Où ? La Villette, prairie du triangle Parc de la Villette, 211 avenue Jean Jaurès, 19e

Combien ? Gratuit sur inscription