Le cinéma UGC de Bercy se transforme en club pour une soirée entre DJ sets et projections de clips

Il y a les ciné-clubs classiques, où l’on mate des films de David Lynch ou de Wong Kar-wai en essayant de mâcher discrètement son pop-corn. Et puis il y a les ciné-clubs de Crescendo, un collectif parisien qui transforme littéralement les cinémas en club, avec DJ sets survoltés, lasers, machine à fumée et clips diffusés sur écran géant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CRESCENDO (@crescendo.event)

Après deux grosses fêtes au cinéma l’Arlequin en 2024, Crescendo revient “en plus gros” et s’associe avec UGC pour investir trois salles du multiplex Ciné Cité à Bercy le 10 avril prochain. Au programme, une salle house/techno, une salle disco/funk et une salle qui diffusera des clips/films comme ceux de Daft Punk et Michael Jackson, tout ça avec des artistes parisiens et internationaux dont les noms seront bientôt dévoilés.

Le cinéma comme vous ne l’aurez jamais vu !

Quand ? vendredi 10 avril, 23h-5h.

Où ? UGC Ciné Cité, 2 cour Saint-Emilion, Paris 12e.

Combien ? Ouverture de la billetterie le 18 mars.