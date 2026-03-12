Le Louxor lance un ciné-club David Lynch totalement hypnotique

Un dimanche, un film de David Lynch. C’est le programme que propose le Louxor avec ce ciné-club qui poursuit l’hommage de Paris au cinéaste américain disparu en 2025 après le concert de BO mené par Olivier Mellano au Théâtre du Châtelet le 24 mars.

Du 22 mars au 17 mai, juste après son cycle Wong Kar-wai, le cinéma de Barbès alignera les projections présentées par la spécialiste Fabienne Duszynski, qui retracera quarante ans d’une œuvre qui a redéfini le cool et l'étrange, à commencer par le cauchemardesque Eraserhead le 22 mars. Il sera suivi d’Elephant Man, César du meilleur film étranger en 1982, avant une série de chefs-d’œuvre les quatre dimanches d'avril, Blue Velvet, Sailor et Lula, Palme d’Or à Cannes, Twin Peaks et Lost Highway, qu’il a enchaînés dans un incroyable flow créatif.

Pour Mulholland Drive (2001), son film le plus fou et le plus abouti, on se donne tous rendez-vous le 10 mai pour une séance de psychanalyse trippée au milieu d’une salle à la déco égyptienne, avant de conclure le 17 mai devant l’inextricable Inland Empire, son dernier film sorti en 2006.

Où ? 170 boulevard de Magenta, Paris 10e.

Quand ? tous les dimanches matin du 22 mars au 17 mai.

Combien ? 9 €.