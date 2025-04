Le Dépanneur rouvre à Pigalle avec une nouvelle carte et une terrasse ensoleillée

Adresse culte de Pigalle et ancienne icône des nuits 90’s, le Dépanneur fait son grand retour avec une carte signée Benjamin Fergan, une terrasse et une nouvelle ambiance.

Finie la devanture chromée de diner ricain, finis les horaires à rallonge qui arrangeaient bien les insomniaques du siècle dernier : le Dépanneur, adresse mythique de la nuit de Pigalle des 90’s, revient sans surjouer la nostalgie noctambule. Derrière ce retour surprise, on trouve le discret David Asseraf (Mesures), qui propose ici un café-restaurant, ouvert dès 9 h, qui s’adresse plutôt aux touristes de passage qu’à la hype (qui ne sort plus du Marais, de toute façon).

Une réouverture attendue à Pigalle

Un décor de bleu tendre, bois et blanc passe-partout ; une belle terrasse qui concurrence celle du Mansart voisin ; et une carte signée Benjamin Fergan (passé par la Cantine du Troquet Daguerre), où l’on croise burger, tatin d’oignons… Le Dépanneur peut (re)faire son trou. On a siroté un Narcos Sour (mezcal, citron vert, gingembre) à 12 €, tout à fait honnête. Reste à rouvrir le Moloko (encore détenu par Olivier Demarle, ex-proprio du Dépanneur) sur le trottoir d’en face, et on aura vraiment l’impression d’être à nouveau dans le Pigalle de 1993 !

27, rue Pierre-Fontaine Paris 9e