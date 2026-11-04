Le festival gratuit PhotoSaintGermain fait son retour dans plus de 30 lieux à Saint-Germain-des-Prés

Pickpocket, William Wegman | Les braques de Weimar de William Wegman, à voir à la galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois.

Les amateurs l’attendaient depuis le début de cette année du bicentenaire de l’invention de la photographie : ça y est, le Mois de la photo est arrivé, avec par exemple le festival Photo Days, la foire Paris Photo et le retour de PhotoSaintGermain du 5 au 28 novembre 2026, qui envoie les Parisien(ne)s sillonner les galeries, librairies, musées ou écoles d'art du quartier de Saint-Germain-des-Prés.

Cette année, PhotoSaintGermain essaime dans une trentaine de lieux, et a pris pour thème les archives, avec notamment l’expo du photographe de Magnum Jean Marquis à la galerie Roger-Viollet ou les portraits d'artistes de Denise Colomb sur les quais de Solférino. Le festival célèbre aussi les contre-cultures, avec une expo événement à l’hôtel La Louisiane, où ont dormi Rimbaud, Sartre ou Miles Davis, Room Service N°5, qui présente dans neuf chambres des œuvres de Tom Wood, Chantal Akerman, Alassan Diawara et Michella Bredahl.

Les animaux seront aussi les bienvenus, entre les fameux portraits de braques de Weimar de William Wegman exposés à la galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, et la ménagerie surréaliste de Karen Knorr au musée Delacroix. Sans oublier Park Chan-wook, le réalisateur du mythique Old Boy, à la galerie VU', ou Tina Barney, la photographe de la bourgeoisie américaine, à la galerie Zander, têtes d’affiche d’une 15e édition qui ne manque pas de chien.

Quand ? du 5 au 28 novembre 2026.

Où ? Saint-Germain-des-Prés, le parcours complet ici.

Combien ? gratuit.

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