Le festival Rock en Seine lâche 12 nouveaux noms pour son édition 2026 avec du lourd dedans

Au programme, des nouvelles stars de la pop et des groupes de rock qui font du bruit.

Le puzzle de l’affiche de la programmation du prochain Rock en Seine, du 26 au 30 août 2026, continue de s’assembler avec 12 nouvelles pièces lâchées ce mercredi ! Après les grosses têtes Tyler, The Creator, The Cure, Nick Cave ou Franz Ferdinand, le festival a levé le voile sur la journée du jeudi 27 août, dont l’incontestable attraction sera le concert de la Néo-Zélandaise Lorde, nouvelle star de la pop mondiale.

Dans la traînée de la comète Stranger Things, le domaine de Saint-Cloud recevra également Djo, le nom de scène de l’acteur Joe Keery aka Steve Harrington dans la série, qui a explosé avec son tube “End of Beginning”. Pour compléter la journée, on retrouvera deux Australiennes aux styles très différents, Tash Sultana et Sam Quealy.

Le festival annonce aussi du très lourd pour les fans de rock avec le phénomène anglais Wet Leg et le groupe culte Wilco le vendredi, ainsi que le groupe londonien Dry Cleaning mené par la chanteuse Florence Shaw le dimanche (où l’on pourra aussi voir le Français Bertrand Belin). Et pour les pogos, rendez-vous dans la fosse devant les concerts de Mannequin Pussy, Fcukers et AFI le samedi !

Quand ? du 26 au 30 août 2026.

Où ? domaine de Saint-Cloud, 1 avenue de la Grille-d’Honneur, 92210 Saint-Cloud.

Combien ? selon les jours et forfaits (billetterie ici).