Le Food Market sort le grand jeu pour son dernier rendez-vous avant les vacances

Au menu de cette édition All-Stars : une brochette de chef(fe)s invité(e)s, des glaces artisanales et un after chez Combat.

Comme nous tous, le Food Market de Virginie Godard s’apprête à prendre une pause estivale bien méritée avant de revenir en forme à la rentrée. Mais pas comme nous tous, il va inviter une brochette de chef(fe)s afin de fêter dignement sa dernière de la saison 2025-2026, le 2 juillet à partir de 18h.

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Pour cette édition All-Stars, vous allez retrouver, sur les stands du boulevard de Belleville, Christ Bikouedi du restaurant Dame qui, en ce moment, revisite sur Insta des plats de tous les pays de la Coupe du Monde et va venir avec son poulet frit à la confiture de piment ; Erica Paredes (Reyna) avec ses spécialités philippino-régressives ; Marine Gora (Coyote) et les assiettes aux accents texans mais aussi les burgers de PNY ; et ses hot-dogs végé de CheatMeal Hero ou les glaces artisanales de Gérard Taurin.

Et, parce qu’une fête ne peut pas sérieusement s'arrêter après le dîner, escaladez la rue de Belleville pour l’after chez Combat (de 22 h 30 à 2 h) et goûtez le Pickles Michelada, un cocktail créé pour l’occasion mixant bière, saumure de pickles, Maggi, citron et teinture de chipotle. Santé et bon été !

Quand ? Le 2 juillet à partir de 18h