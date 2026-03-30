Le grand salon international du design de collection revient aux Tuileries du 8 au 12 avril avec 77 galeries

Du 8 au 12 avril, le Jardin des Tuileries accueille la 28e édition de PAD, le salon international dédié au design de collection. Au programme : 77 galeries venues du monde entier, entre pièces historiques et créations contemporaines.

Chaque printemps, le Jardin des Tuileries retrouve ses airs de cabinet de curiosités à ciel ouvert. Pour cette 28e édition, du 8 au 12 avril 2026, PAD Paris convoque 77 galeries venues des quatre coins du monde, dans un foisonnement de pièces rares, de mobilier de haute époque et de créations contemporaines des plus prisées.

Au PAD Paris 2026, quelques exposants concentrent à eux seuls une bonne part du casting le plus solide du salon : Carpenters Workshop Gallery, Galerie kreo, Jousse Entreprise, Laffanour / Galerie Downtown, Galerie Jacques Lacoste, Modernity ou encore Opera Gallery. Des noms bien installés, qui dessinent une édition tenue par des galeries de référence, aussi à l’aise sur les grands classiques du XXe siècle que sur le design contemporain.

Fondé en 1998 par Patrick Perrin, PAD, pour Pavilion of Art & Design, a de longue date taillé ses lettres de noblesse dans le paysage du design mondial. En près de trois décennies, le salon a su rassembler collectionneurs avisés, galeristes chevronnés et amateurs éclairés autour d'une même passion pour l'objet rare et singulier, hissant le design au rang des beaux-arts avec une constance admirable.

Si PAD a depuis essaimé jusqu'à Londres et s'apprête à élire domicile à Saint-Tropez, c'est bien entre les allées des Tuileries que le salon garde son lustre d'antan.

Quand ? du 8 au 12 avril

Où ? Jardin des Tuileries, Paris 1er.