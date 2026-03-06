5 artistes à voir absolument au salon Matter and Shape au jardin des Tuileries ce weekend

Un salon de quatre jours qui brouille les pistes entre design, mode et art !

Ce weekend, le salon Matter and Shape s’installe au jardin des Tuileries pour clôturer la Fashion Week en ouvrant de nouveaux horizons créatifs. Du 6 au 9 mars, le salon, qui cherche à décloisonner design, mode et art, présentera les œuvres de plus de 60 artistes venu(e)s de tous les domaines dans deux pavillons éphémères, avec également un restaurant signé Balbosté, le studio culinaire de Charlotte Sitbon !

Voici notre sélection des stands et des objets à ne pas manquer lors de votre visite :

La table totem d’Axel Chay

Matter and Shape

Connu pour ses lampadaires courbés entre mobilier et pièce de musée, le designer marseillais est l’exemple parfait du décloisonnement recherché par Matter and Shape. Pour cette édition, il a conçu une table/sculpture dans un bois de chêne qui rayonne du soleil méditerranéen.

Les verreries de Lucas Guadagnino

Matter and Shape



Le réalisateur de Call Me by Your Name et du controversé After the Hunt est aussi architecte d’intérieur. Sur son stand, on trouvera des miroirs et des sets de verres et de carafes qu’il a choisis dans la collection de la fameuse manufacture de cristal autrichienne Lobmeyr.

Le fauteuil de Herzog & de Meuron

Matter and Shape



Joli coup pour le salon Matter and Shape avec ce stand tenu par l’une des plus grandes agences d’architecture du monde, les Suisses Herzog & de Meuron, qui ont conçu la Tate Modern à Londres ou la tour Triangle en construction porte de Versailles. Ils ont aussi un petit bureau de création d’objets qui présentera la collection Volkshaus, avec un fauteuil, une table de chevet et un tabouret.

Les objets invisibles de we+

Matter and Shape



Le studio tokyoïte we+, créé par Toshiya Hayashi et Hokuto Ando, s’est associé avec une fonderie de Takaoka pour créer sa collection Unseen Objects, une réflexion autour des formes accidentelles issues du processus de moulage, qu’ils ont élevées au rang d’œuvres d’art, montrant que tout est question de perspective.

Les chaises d’Yrjö Kukkapuro

Matter and Shape



Le studio du légendaire designer finlandais Yrjö Kukkapuro, décédé il y a tout juste un an, lui rendra hommage avec une rétrospective de ses fameuses chaises aux couleurs pop. Le stand présentera huit pièces, avec un design pour chaque décennie de création.

Quand ? du 6 au 9 mars, vendredi-samedi dimanche, 9h30-19h, lundi 9h30-18h

Où ? Jardin des Tuileries, Paris 1er.

Combien ? 10-50 €

