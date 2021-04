Le Hoxton Paris propose des chambres à 1 € pour les étudiants

Solitude, isolement et dénuement extrême pour certains… Alors que la tempête virale a mis dans le rouge de (très) nombreux étudiants, les initiatives continuent de fleurir à Paris pour aider nos jeunes têtes pensantes à mieux vivre : après le collectif Ecotable, Terroirs d'Avenir ou la Grande Mosquée de Paris qui les régalent de produits bien mitonnés, c'est au tour du plus British des hôtels parisiens de leur filer un bon coup de pouce.

Le Hoxton, sis dans le Sentier (2e), propose une Student Room... à 1 € symbolique ! Une nuit douillette pour 2 personnes (uniquement valable sur les catégories COSY), avec late check-out et petits cadeaux qui remontent le moral, grâce au soutien de partenaires. A vous les produits d’hygiène masculine Harry’s ou des soins féminins Oh My Cream... Et même des craft bières Budweiser et du chocolat Tony’s Chonolonely France. Pour ceux qui peuvent se le permettre, un Good Meal spécial (plat + dessert) à tarif préférentiel de 15 €/personne est également proposé en room service.

Comment participer ?

Pour pouvoir en profiter, il faut se faire nominer ou se nominer soi-même, en envoyant en quelques mots à studentroom@thehox.com, avec les raisons pour lesquelles cette personne (ou vous-même !), aurait besoin d’un break. L'équipe du Hoxton sélectionnera ensuite une chambre chaque jour. Le jour J, l'étudiant(e), obligatoirement majeur(e), doit être en mesure de présenter une carte étudiante valide. Ce règlement de 1 € symbolique au check-in se fait à la réception, et sera reversé au fond de charité de The Hoxton : Good Neighbours.

Comme le souligne Kim Chabaud, responsable de la communication du Hoxton Paris, cette offre n'est pour l'instant pas limitée dans le temps : "Suite au post Instagram, nous avons déjà reçu plus de 350 messages touchants d’étudiants, et avons déjà booké plus de 60 étudiants sur les prochains jours".



Quoi ? Chambre d'hôtel à 1 € symbolique pour étudiants.

Où ? The Hoxton Paris.

Plus d'infos ici.