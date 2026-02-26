Inscrivez-vous
Actualités

Un concert hommage à David Lynch sera présenté au Théâtre du Châtelet en mars

Deux heures de BO pour replonger dans l’ambiance des films du maître du cinéma américain.

Smael Bouaici
David Lynch
David Lynch
Entre David Lynch et la France, c’est une longue histoire d’amour qui a débuté avec une Palme d’Or à Cannes, en 1990 pour Sailor et Lula. Depuis, ses films, parfois boudés chez lui aux Etats-Unis, ont toujours trouvé un écho en France et à Paris, où la Lynchmania ne s’est jamais essoufflée, entre ses expos à la MEP, à la Fondation Cartier et le design du fameux club Silencio.

Sa mort en janvier 2025 a tellement attristé le musicien rennais Olivier Mellano qu’il s’est lancé cette année dans un spectacle hommage à David Lynch, In My Head, présenté mi-février sur la scène du Théâtre national de Bretagne dans le cadre du festival Travelling. Un succès, qu’il présentera au public parisien le 24 mars au Théâtre du Châtelet entouré d’une dizaine d’artistes.

Le spectacle dure deux heures avec une quarantaine de morceaux extraits des bandes originales des films de David Lynch (dans l’ordre chronologique) avec des chansons de Chris Isaak, Roy Orbison ou Nine Inch Nails, et les titres d’Angelo Badalamenti, le compositeur attitré de Lynch. A la guitare, Olivier Mellano, qui a par le passé revisité Fauré et Moondog, sera notamment accompagné au micro de Gaspard Royant ou de Mona Soyoc de Kas Product, groupe phare de la scène électro française des années 80.

Quand ? le 24 mars, à 20h.
Où ? Théâtre du Châtelet, 1 place du Châtelet, Paris 1er.
Combien ? de 5 à 35 €. Billetterie ici.

A lire aussi : les publicités les plus perchées de David Lynch.

