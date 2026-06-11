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La diva du levain Marthe Brejon lance une tournée de pizzas dans huit restaurants pendant la Coupe du monde

Huit collaborations et une avalanche de pizzas au levain inédites pour accompagner les matchs

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Pizza de Marthe Brejon
© Mickaël Bandassak | Pizza de Marthe Brejon
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Ça a beau être la 3e fois d’affilée, la Squadra azzurra vous manque toujours à cette coupe du monde de football ? Comptez sur Marthe Brejon pour vous remonter le moral à coup de pizzas au levain ! Durant toute la durée de la compétition, l’ancienne pizzaïola chez Centre Culturel et Print lance le Maradona Pizza Tour et va poser fours et pâtons dans huit restaurants de qualité pour des collaborations salivantes.

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Cela commence dès ce soir pour l’ouverture de la compétition chez Tram 130 de Priscilla Tram avec trois recettes asiatisantes au menu : tomate, bœuf mijoté aux carottes et citronnelle, basilic thaï ; crème, courgettes teriyaki à la flamme, ricotta fumée et shiso ; ou pizza rouge à la sobrasada ibérique, anchois vinaigrés, stracciatella, estragon.

On pioche sur la feuille de déplacement : le 21 juin, chez Carrie ; le 26 juin à Fine Fleur avec Fleur Godard, meilleure pause déj aux derniers Time Out Food & Drink Awards ; le 18 juillet chez Lissit avec Claire Grumelon… Avec pour chaque rencontre, des recettes inédites réalisées avec les cheffes du cru. Bref le couple foot et pizza toujours au sommet !

Par ici pour d'autres pizzerias à Paris

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