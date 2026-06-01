Le Palais Galliera relance son festival de cinéma en plein air dans sa cour d’honneur

Robes à la polonaise, corsets et perruques blanches : voilà le moodboard de la cinquième édition du festival de cinéma du Palais Galliera, qui fait son retour du 11 au 13 juin 2026 pour trois soirées dans la cour d’honneur du musée de la Mode.

Après une programmation autour de l’exposition Temple of Love de Rick Owens l’an passé, cette édition 2026 fera écho à l’exposition La Mode du XVIIIe siècle. Un héritage fantasmé (qu’on peut visiter jusqu’au 12 juillet), avec trois films dont l’intrigue se situe à la fin du XVIIIe siècle, entre Versailles, Paris et la Bretagne.

Le jeudi 11 juin sera ainsi projeté Lady Oscar (1979), le classique de Jacques Demy, Vendredi 12 juin, ce sera au tour des Liaisons dangereuses (1989) de Stephen Frears, et enfin samedi 13 juin, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, Prix du meilleur scénario à Cannes en 2019.

Quand ? 11, 12 et 13 juin, 20h (projection à 21h30).

Où ? palais Galliera, musée de la Mode de Paris, 10 avenue Pierre-Ier-de-Serbie, Paris 16e.

Combien ? 15-17 € (avec visite de l’exposition). Billetterie ici.

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