Le Parc des Princes ouvre une patinoire derrière les buts dès le 13 décembre

Le Parc des Princes ouvre « Winter In Paris » dès le 13 décembre, avec une patinoire synthétique de 225 m² installée en bord de pelouse, côté Auteuil. Des chalets de restauration, des animations et la présence de la mascotte Germain sont prévus durant toute la période d’ouverture.

Et si vous profitiez des vacances pour voir le Parc des Princes autrement ? À partir du 13 décembre et jusqu'au 2 janvier, le Parc des Princes proposera Winter In Paris, un dispositif inédit comprenant une patinoire synthétique de 225 m² installée au niveau de la tribune Auteuil. Le stade du Paris Saint-Germain adopte ainsi une configuration hivernale spécialement pensée pour la période des fêtes.

L’espace accueillera plusieurs stands de restauration (des croques façon raclette, du chocolat chaud et des crêpes) ainsi qu’un photocall et différentes animations ouvertes au public. L’équipement est fourni sur place, avec des patins disponibles du 27 au 47 et des patinettes destinées aux jeunes enfants. La mascotte Germain fera également des apparitions les 22, 23, 24, 27, 28 et 29 décembre. Les visiteurs pourront évoluer sur la glace à proximité directe des buts, dans un cadre pensé pour être accessible à tous, avec port de gants conseillé.

Entre le 22 et le 24 décembre 2025, les visiteurs pourront aussi croiser le Père Noël, venu spécialement pour remettre une série de badges PSG x Noël créés pour l’occasion. Durant cette même période, le Parc proposera aussi des distributions de chocolats et plusieurs animations installées en bord de terrain, près des chalets, pour accompagner le public tout au long de la visite.

Où ? Parc des Princes, 24 Rue du Commandant Guilbaud, 75016 Paris

Quand ? Du 13 décembre 2025 au 2 janvier 2026