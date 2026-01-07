Le photographe de mode brésilien Rafael Pavarotti exposé pour la première fois en France au musée des Arts décoratifs

Du 23 septembre 2026 au 7 février 2027, le musée des Arts décoratifs présentera pour la première fois en France le travail du photographe brésilien Rafael Pavarotti. Plus de 200 tirages retraceront son parcours, des grandes campagnes de mode aux portraits de figures majeures de la pop culture.

Le musée des Arts décoratifs ouvrira ses cimaises, du 23 septembre 2026 au 7 février 2027, à la première exposition française consacrée au photographe Rafael Pavarotti. Une entrée remarquée dans le champ muséal hexagonal pour une œuvre déjà largement diffusée, mais encore peu montrée sous cette forme.

Réunissant plus de 200 tirages, l’exposition déroulera un corpus ample, mis en regard des collections photographiques du musée. On y croisera des couvertures de magazines internationaux, des portraits de figures de la pop culture – Rihanna, Harry Styles, Beyoncé – ainsi que des campagnes réalisées pour de grandes maisons, de Dior à Balmain, de Maison Margiela à Ferragamo, sans oublier L’Oréal. Un ensemble qui témoigne d’un regard désormais solidement installé dans le paysage visuel de la mode contemporaine.

Né en 1993 dans l’État de Pará, aux confins de la forêt amazonienne, Rafael Pavarotti se forme hors des écoles et des chapelles. Il découvre la photographie à l’âge de 12 ans, appareil emprunté au père, puis s’oriente très tôt vers la mode. À 16 ans, il quitte sa région natale, passe par Rio de Janeiro et São Paulo, poursuit à Londres, avant de poser ses valises à Paris. Son travail demeure traversé par cette trajectoire : la mémoire familiale, les figures féminines qui l’ont entouré, les couleurs vives du quotidien domestique et les paysages de son enfance affleurent régulièrement dans ses images.

© Vogue US, Mai 2023 Rafael Pavarotti — Anok Yai dans la robe Douche Chloé par Karl Lagerfeld (1983)

Publié dans Vogue, i-D, Acne Paper ou encore The New York Times, Pavarotti se distingue notamment en février 2022 avec la couverture du British Vogue, As the World Turns, montrant sept mannequins noirs. Un geste qui résume une part de son approche : donner place à des corps peu représentés, déplacer le regard et rappeler que la photographie de mode, sous ses dehors policés, demeure un terrain d’expression sociale et politique.

Où ? Au musée des Arts décoratifs, 107 rue de Rivoli, 75001 Paris

Quand ? Du 23 septembre 2026 au 7 février 2027

madparis.fr