Le plus grand salon vintage de France s’offre une édition luxe à Paris, et ça va être spectaculaire

Chanel, Hermès, Dior, Cartier… et des montres vues sur grand écran. Le plus grand salon vintage de France pose ses valises dans le Marais du 13 au 15 mars 2026 pour une édition « Ultimate Luxury » qui s’annonce comme l’un des événements mode incontournables du printemps parisien.

Trois jours, 1 000 m², des pièces Chanel, Hermès et Cartier à portée de main. Le Salon du Vintage pose ses valises dans le Marais du 13 au 15 mars 2026, et cette édition « Ultimate Luxury » s’annonce comme l’un des rendez-vous mode les plus courus du printemps parisien.

Du vintage, mais pas n’importe lequel

Oubliez la brocante du dimanche. Ici, les exposants ont été sélectionnés pour leur expertise du luxe de seconde main. Robes de haute couture, sacs iconiques, accessoires rares signés Dior, Yves Saint Laurent ou encore Hermès, chaque pièce raconte une histoire, et certaines n’ont pas de prix.

L’exposition qui va faire parler

Le vrai coup de cœur de cette édition ? Une expo entièrement dédiée aux montres cultes du cinéma. La Cartier Baignoire de Catherine Deneuve dans Belle de Jour, la Cartier Tank de Meryl Streep dans Le Diable s’habille en Prada, l’Omega Speedmaster d’Apollo 13…

Une ouverture en mode soirée privée

Le vendredi 13 mars, le Salon ouvre ses portes en mode exclusif : DJ set, cocktail et accès anticipé aux exposants, uniquement pour les détenteurs du Golden Ticket. Le grand public prend le relais samedi 14 (11h–18h30) et dimanche 15 mars (10h–18h30), avec un accès VIP anticipé dès 10h le samedi.

Salon du Vintage — Ultimate Luxury Edition

Où ? 116 rue de Turenne, 75003 Paris

Quand ? Du 13 au 15 mars 2026

Prix ? À partir de 14€

www.salonduvintage.com