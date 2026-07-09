Le premier salon du sans-alcool est annoncé pour janvier 2027

Vous vous souvenez de janvier ? Mais si, c’est ce mois sans fin où Paris est sombre, froid et surtout dry car le sans-alcool se retrouve soudain en haut des tendances après les excès des fêtes.

Dans la touffeur de la 3ᵉ canicule de l’année, Margot Lecarpentier, la taulière de Combat, vient d’annoncer pour janvier 2027 son ambitieux projet monté avec Virginie Godard du Food Market et Alexandra Couturier (ex-Moët Hennessy) : le Dry Festival, premier salon des boisson3s sans alcool qui va se tenir du 9 au 11 janvier au Carreau du Temple.

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Ouvert aux pros comme aux amateurs, il va proposer un panel exhaustif de stands de dégustation pour se rendre compte de la diversité (et de la qualité) de l’offre actuelle, des comptoirs où se restaurer (parce que manger ce n’est pas tricher) et même des DJ sets (Yuksek !). Bref une fête folle du sans-alcool. On vous tient au jus dès qu'on en sait plus et continuez à vous hydrater d’ici là.

Par ici pour lire le manifeste pour une sobriété joyeuse