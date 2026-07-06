Le PSG Café ramène le coffee shop le plus hype des USA à Paris

Jusqu’au 12 juillet, le PSG Café invite La La Land, l'enseigne de coffee shops dont tout le monde parle aux États-Unis, pour un takeover.

Jusqu'au 12 juillet, La La Land pose ses valises pour une résidence dans le tout nouveau café du PSG sur les Champs-Elysées. La très prisée chaîne de coffee shops américaine prend les manettes de la carte des boissons avec ses recettes emblématiques servies dans ses gobelets ultra-photogéniques. Au menu, on retrouvera aussi le PSG Latte, une création exclusive dispo en version café ou matcha, surmontée d'une cloud foam (mousse légère) et d'une pointe de fleur de sel. Le petit détail qui nous plaît : chaque boisson est accompagnée d’un mini-croissant.

Pour le PSG Café (qui a ouvert ses portes en mars dernier), cette première collaboration est une façon d’affirmer sa nouvelle DA : devenir un vrai spot lifestyle et food sur la plus belle avenue du monde, bien au-delà de la simple boutique pour supporters Rouge & Bleu. D'autres résidences branchées devraient d'ailleurs suivre au fil des saisons. Une chose est sûre, enfilez vite vos crampons car vous avez moins d'une semaine pour tester la carte avant qu’elle ne reparte de l'autre côté de l'Atlantique.

Où ? PSG Café, 92 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e.

Quand ? Du 1er au 12 juillet 2026 (de 8h à 19h30).

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