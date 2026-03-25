PSG Café : le club ouvre son premier coffee shop sur les Champs-Élysées

Après la mode, la musique, l’art contemporain (et même le running), le PSG continue son exploration des passions parisiennes et se lance sur la scène culinaire avec l’ouverture du premier PSG Café le 24 mars, sur les Champs-Elysées, dans sa boutique officielle. Un corner avec quelques tables doté d’une signature visuelle en rouge et blanc, déclinée sur les gobelets avec le logo de la tour Eiffel découpé.

Le menu et le concept ont été pensés par Emna Makni, cofondatrice du Café CULT, et Brice Robin, double champion de France barista. A la carte, le coffee shop propose les classiques cookies, madeleines, viennoiseries et gâteaux, ainsi qu’un café de spécialité du Rwanda servi dans tous les styles de l’expresso au latte.

On trouve aussi une série de boissons spéciales PSG Club, dont le PSG Cappuccino, servi avec le logo du club dans la mousse, ou encore un Saint Germain Spritz sans alcool en version café. Le midi, le PSG Café propose une offre “gourmande et saine” avec salades, sandwichs et bowls.

Bientôt le resto PSG ? Le mois dernier, le club a ouvert un pop-up à Londres, “Ici c’est Paris La Maison London”, dont le programme culinaire était curaté par l’agence Phamily First, avec la participation de joueurs parisiens comme Dandelion, Dumbo ou The Social Food…

Où ? 92 avenue des Champs-Elysées, Paris 8e.

Quand ? Tous les jours, de 8h à 20h.