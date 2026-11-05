Le réalisateur Marius Gonzalez met en scène ses cauchemars dans une étrange première expo

Réalisateur de clips pour la star du rap américain A$AP Rocky et pour le PSG (la dernière campagne pour le maillot Nike, c’était lui), Marius Gonzalez dévoile sa première exposition personnelle, Generated Nightmares, qui explore le monde des rêves et des cauchemars, le samedi 14 novembre à la galerie Au Roi.

Le projet a démarré en 2021 par « une série photographique expérimentale autour du rêve et de ses mécaniques », vite suivie d’un film et d’une série d’images mouvantes un peu (très) dérangeantes, les Generated Nightmares. Marius Gonzalez, qui explique être fasciné par la façon dont l’inconscient reconstruit les souvenirs durant le sommeil, proposera une expérience à partir de projections et d’installations audiovisuelles qui s’annonce forcément surréaliste. L’artiste célébrera également la sortie du livre de photographies qui accompagne le projet – si vous cherchez un cadeau un peu chelou pour Noël.

Quand ? Samedi 14 novembre, 9h-20h.

Où ? Galerie Au Roi, 73-75 rue de la Fontaine-au-Roi, Paris 11e.

Combien ? gratuit, sur réservation.