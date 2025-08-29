Le Sobrelier va servir des boissons inédites dans un bar caché du Marais

Ce temple de l’art de vivre à la japonaise accueille tout l’automne le samouraï du sans-alcool.

En attendant de trouver un endroit où rouvrir sa Sobrellerie, Benoit d’Onofrio collectionne les résidences afin de continuer à faire goûter ses sobrevages, savantes créations sans-alcool. Prochaine en date : Ogata, immense adresse dédiée à l’art de vivre nippon lovée dans le Marais.

© Jeanne Lozay

Les jeudis et vendredis, pendant tout l’automne, il va prendre les commandes du bar caché au sous-sol de cet ancien hôtel particulier. Au menu, des créations de saison (15€) comme ce mélange de riz, figue et lavande ; tomate, groseille et feuille de figuier ou de maïs, poivron et nectarine. A noter que, fidèle à sa philosophie d’inclusion, le Sobrelier va aussi proposer des boissons (légèrement) alcoolisées comme ce cidre de prune à l’estragon ou un pétillant en méthode ancestrale à la noisette, graines de mélilot et poire. Et pour escorter ces verres délicats de petites assiettes façon isakaya cuisinées par le chef du restaurant de l’étage du dessus.

Quand ? Du 18 septembre au 21 décembre 2025. Tous les jeudis et vendredis de 19h à minuit.

Où ? 16 rue Debelleyme, Paris 3e

