Inscrivez-vous
Langue:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

Le street artiste Ramzi Adek vend sa collection de vinyles chez Listen! ce samedi à Oberkampf

L’occasion de mettre la main sur un morceau d’histoire de la house music.

Écrit par
Smael Bouaici
Vinyle / Unsplash
Photograph: Clem Onojeghuo | Disquaire Paris.
Publicité

Figure des nuits parisiennes à l’époque de la French Touch, ancien programmateur du Gibus devenu “street-pop artiste”, Ramzi Adek a amassé durant cette période une sacrée collection de disques de house de Chicago, une des inspirations principales des artistes du mouvement français.

Devenu obsédé par la ghetto house et le label culte Dance Mania, il est parti à Chicago pour rencontrer et vivre avec les créateurs de la scène, DJ Funk, DJ Deeon, DJ Sneak, Waxmaster… Soit une bonne partie des artistes cités dans la chanson Teachers de Daft Punk !

Ramzi Adek en est revenu avec un gros morceau d’histoire de la house music : des caisses de vinyles introuvables ailleurs, entre test press, white labels, copies scellées d’usine… Des pièces de collection qui seront mises en vente à partir de ce samedi dans le magasin de disques d’Oberkampf, Listen !

Où ? 43 rue de la Folie Méricourt, Paris 11e.
Quand ? à partir de samedi 27 juin; 14h-20h.
Combien ? entrée libre.

 

A lire ensuite : Les meilleurs disquaires où choper des vinyles à Paris

À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.