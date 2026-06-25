Le street artiste Ramzi Adek vend sa collection de vinyles chez Listen! ce samedi à Oberkampf

L’occasion de mettre la main sur un morceau d’histoire de la house music.

Figure des nuits parisiennes à l’époque de la French Touch, ancien programmateur du Gibus devenu “street-pop artiste”, Ramzi Adek a amassé durant cette période une sacrée collection de disques de house de Chicago, une des inspirations principales des artistes du mouvement français.

Devenu obsédé par la ghetto house et le label culte Dance Mania, il est parti à Chicago pour rencontrer et vivre avec les créateurs de la scène, DJ Funk, DJ Deeon, DJ Sneak, Waxmaster… Soit une bonne partie des artistes cités dans la chanson Teachers de Daft Punk !

Ramzi Adek en est revenu avec un gros morceau d’histoire de la house music : des caisses de vinyles introuvables ailleurs, entre test press, white labels, copies scellées d’usine… Des pièces de collection qui seront mises en vente à partir de ce samedi dans le magasin de disques d’Oberkampf, Listen !

Où ? 43 rue de la Folie Méricourt, Paris 11e.

Quand ? à partir de samedi 27 juin; 14h-20h.

Combien ? entrée libre.

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