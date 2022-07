Le temps d’un week-end, le Point Éphémère nous fait voyager en Grèce !

L’été sera chaud comme un satyre, ce demi-dieu rustique à corps d’humain, jambes de bouc et libido déchaînée qui va mettre un dawa dionysiaque sur les bords du canal Saint-Martin. Pendant trois jours, les 1er, 2 et 3 juillet, la Grèce contemporaine se raconte au Point FMR sous l’impulsion de Profil Grec, épicier sourceur de divins produits hellènes. Une belle fête à la feta !

Au programme ? De la musique avec un concert de Mithridatis, figure contestataire et icône de la scène hip-hop grecque, suivi d’un DJ set de Deviant Disco jusqu’à 4 du mat’. Des expos de peintures et collages de Stefania Bregianni en collaboration avec le photographe Kostis Papakonstantinou. De la food avec un banquet végétarien à volonté préparé par Roland Theimer, un dîner gastronomique ourdi par Nikos Thomas, chef de Simul à Athènes, et un dej du dimanche concocté par Mikaela Liaroutsos de la formidable Ouzéri Étsi à Paris. Du cinéma avec la projection de Ola einai dromos (La route est longue), film de Pantelis Voulgaris (1998). Et même un marché comme à Kalamata avec dégustation et vente de produits artisanaux en présence des producteurs.

Bref, de quoi aller se faire voir chez les Grecs en kiffant à fond !

Quoi ? Satyres Ephémères

Quand ? Du 1er au 3 juillet 2022

Où ? Point Ephémère, 200 quai de Valmy, Paris 19e

Combien ? De gratuit à 75 € selon les événements (Billetterie ici)