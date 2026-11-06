L’édition 2027 du festival Rock en Seine est annulée

Le festival ne pourra pas se tenir comme d’habitude au domaine de Saint-Cloud en raison des travaux sur l’autoroute A13.

Les organisateurs de Rock en Seine, les groupes AEG et Combat, pourraient bientôt annoncer l’annulation de l’édition 2027 selon Le Parisien, confirmant les informations de France Inter, qui avait révélé en octobre que le festival ne pourra pas se tenir comme d’habitude au domaine national de Saint-Cloud en raison des travaux de remise en état du tunnel de Saint-Cloud sur l’autoroute A13, prévus jusqu’à fin août 2027

AEG et Combat planchent sur un autre événement en juillet, plus petit, sous un autre nom, et avec la concurrence du nouveau festival Off Track, lancé par Live Nation à la place de Lollapalooza, du 9 au 20 juillet 2027 à l’hippodrome de Longchamp.

MAJ : Le compte Instagram de Rock en Seine (qui avait perdu le soutien de la région après avoir programmé Kneecap en 2025) a confirmé le report du festival vendredi 6 novembre et a donné rendez-vous du 23 au 27 août 2028.