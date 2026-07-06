Les 10 meilleures collaborations repérées sur les défilés de la Fashion Week

Adidas x Rick Owens

Déjà connu pour ses silhouettes radicales, Rick Owens a trouvé le moyen de rendre celles de son défilé printemps-été 2027 encore plus extrêmes : collaborer avec Adidas pour produire des vestes et des shorts littéralement gonflés grâce à un système de ventilation inspiré des « fan-jakketo » portées par les ouvriers japonais. Combinées au Climacool System, également utilisé par l’équipementier pour rafraîchir les athlètes Adidas pendant la Coupe du monde de football, ces tenues semblent idéales pour braver la canicule, tandis qu’une série de pièces moins techniques conjugue les trois bandes avec les codes esthétiques de Rick Owens. À porter avec une paire de chaussures de running Adidas x Rick Owens qui promet d’être aussi abordable que performante.

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Converse x Kenzo

Après une première collaboration très réussie en 2025, Kenzo et Converse remettent le couvert pour le printemps-été prochain en réinterprétant la Chuck Taylor et la Jack Purcell — l’autre modèle culte que la marque américaine est en train de relancer — avec des codes varsity qui font écho au style preppy de la collection de vêtements, mais aussi à ses imprimés floraux, notamment avec un motif bonsaï all-over. Pour ceux qui préfèrent les chaussures de ville, il y a également une collaboration avec Paraboot autour de la célèbre Michael, ornée d’un lettrage façon université américaine.

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EGONLAB x Eastpak

À l’image d’un défilé printemps-été 2027 intitulé « Bauhaus à la playa », la collaboration entre Eastpak et EGONLAB, dévoilée pour l’occasion mais disponible dès à présent, « brouille les frontières entre mode, utilité et forme » avec des sacs conçus comme des « extensions sculpturales du corps ». Accessoires, mais pas trop, ces tote bags et mini-sacs Belt Padded, déclinés en motif tartan ou en faux cuir noir, jouent sur les proportions sans renier leur côté pratique, grâce à des détails comme les passants pour trolley, les compartiments pour ordinateur portable, les porte-clés et les systèmes d’attache à la ceinture.

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UGG x Willy Chavarria

Double surprise : la collaboration avec UGG aperçue lors du défilé printemps-été 2027 de Willy Chavarria sera disponible à l’automne. Cette collection s’inspire du style américain et, plus particulièrement, de la culture du cuir et des bikers, en proposant de grosses boots en cuir, mais aussi des slippers inspirés des chaussons distribués — et souvent subtilisés — dans les hôtels. Un contraste entre robustesse et confort qui constitue une véritable « déclaration d’amour au hors-la-loi qui sommeille en nous », selon le créateur, et qui est également censé rappeler à celui qui les porte qu’il est « intouchable » et « aimé ».

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Magliano x Diadora

Étoile montante de la mode italienne, qui présente désormais ses collections à Paris, Luca Magliano s’est inspiré de ses racines transalpines en s’associant à Diadora pour une série de survêtements et de pièces athlétiques à l’allure rétro, juste ce qu’il faut pour pouvoir être portés dans un contexte mode. Sans oublier une étonnante réinterprétation de la sneaker Equipe, montée sur une semelle sculpturale qui la propulse dans une nouvelle dimension.

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SOSHIOTSUKI x ASICS

À la sempiternelle question « peut-on porter des baskets avec un costume ? », le créateur japonais Soshi Otsuki répond un grand « oui » avec une paire réalisée en collaboration avec ses compatriotes d’ASICS. Disponible en deux versions — l’une en cuir perforé, l’autre en mesh — et quatre coloris, la GEL-AXIS™ FF s’accorde aussi bien avec des shorts qu’avec les pantalons de costume magnifiquement drapés aperçus lors du défilé de celui qu’un nombre croissant d’amateurs considère comme l’un des héritiers spirituels de Giorgio Armani.

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ASICS x Issey Miyake

Dévoilé fin décembre 2025, le projet Issey Miyake Foot, entrepris conjointement par le Miyake Design Studio et ASICS, se propose « d’étudier le pied humain pour développer des chaussures qui offrent de nouvelles perspectives et propositions pour la vie de tous les jours ». Après une première silhouette inspirée par le « taping », les collaborateurs ont profité du défilé printemps-été 2027 de la ligne masculine IM Men d’Issey Miyake pour dévoiler un second modèle : la sneaker Sortie Veiled, qui s’inspire d’une chaussure de marathon ASICS des années 1980, déclinée dans une élégante version monochrome.

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Reebok x CELINE

À l’époque où elle était directrice artistique de CELINE, Phoebe Philo avait participé au regain de popularité de la Stan Smith. Son successeur — après Hedi Slimane —, Michael Rider, pourrait bien avoir un effet similaire sur une autre basket blanche culte : la Freestyle de Reebok, qu’il vient d’inclure dans son premier défilé homme pour la maison par le biais d’une collaboration autour d’un modèle co-brandé en cuir premium, vieilli juste comme il faut. Un modèle à la forme distinctive — Marc Beaugé a rappelé que les Français avaient pour habitude de le surnommer « pain au lait » — qui colle parfaitement au line-up de chaussures ultra-désirables de la maison de luxe française.

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Sacai x Birkenstock

Plus de dix ans après une première collaboration, Sacai s’associe de nouveau à Birkenstock pour sa collection printemps-été 2027, qui introduit deux paires de sandales inspirées de trois modèles différents. Il faut effectivement préciser que la marque nippone est experte dans l’hybridation des vêtements et des accessoires, ce qui lui a valu de réaliser un grand nombre de collaborations à succès, faisant souvent fusionner deux designs existants pour créer quelque chose de complètement nouveau, que seule la créatrice Chitose Abe est capable de concevoir avec autant de justesse. En l’occurrence, il s’agit d’un mashup de la Madrid, toute première sandale Birkenstock introduite en 1963, et de la fameuse Arizona, ainsi que d’un autre remix de l’Arizona et de la Boston, qui fête ses 50 ans cette année. À cela s’ajoute également un sac réalisé dans le même cuir que les chaussures.

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Y-3 x Number (N)ine by Takahiro Miyashita

Label de mode culte des années 1990 et 2000, Number (N)ine a été relancé l’an dernier par son fondateur, le créateur japonais Takahiro Miyashita. Un retour surtout remarqué par les fans, mais qui vient d’être amplifié par une collaboration surprise, dévoilée lors du défilé-performance de Y-3 à la Fashion Week de Paris à travers une série de silhouettes portant des capes ornées d’un poème et des noms des différents collaborateurs — Y-3 étant déjà le fruit de la rencontre entre adidas et Yohji Yamamoto. S’accordant à merveille avec l’esthétique de ce dernier, les pièces de la collaboration ajoutent une dose de punk à la silhouette sportive de la marque grâce à des détails et des graphismes audacieux.