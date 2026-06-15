© Kenzo | Kenzo va transformer la place des Victoires en village festif avec fleuriste signé Debeaulieu, café We Are Ona et market japonais ouvert à tous

Du 22 au 28 juin, Kenzo investit la place des Victoires avec une fête gratuite et immersive, entre café, fleuriste, boutique éphémère et market inspiré des konbini japonais.

Après avoir ouvert sa première boutique parisienne en 1970 dans la galerie Vivienne, Kenzo Takada s’installe en 1976 au 3, place des Victoires, dans un immeuble de 3 000 m² qui accueillait une boutique, mais aussi les ateliers, showrooms et bureaux de sa marque. Connu pour son goût de la fête, le créateur japonais célébra l’événement par une grande soirée dont l’invitation, illustrée par Alain Leroy, vient d’être repartagée sur Instagram par la marque qui porte son prénom pour annoncer un retour en fanfare, cinquante ans plus tard, sur la place des Victoires pour la Fashion Week de juin 2026.

Pendant une semaine, du lundi 22 au dimanche 28 juin, la maison, désormais placée sous la direction artistique de Nigo, y organisera « la Fête de Kenzo », un événement ouvert à tous qui permettra de présenter la nouvelle collection printemps-été 2027, mais aussi de s’immerger dans son univers franco-nippon en transformant la place circulaire en véritable petit village Kenzo. Au programme : un fleuriste signé Debeaulieu, un café imaginé avec We Are Ona et le chef Sugio Yamaguchi — derrière Wani, élu meilleur coffee shop aux Time Out Food & Drink Awards 2025 —, une boutique éphémère pour s’offrir la collection automne-hiver 2026 en avant-première, mais aussi un Kenzo Market inspiré des konbini japonais, avec une sélection de produits exclusifs.

© Alain Leray Kenzo va transformer la place des Victoires en village festif avec fleuriste signé Debeaulieu, café We Are Ona et market japonais ouvert à tous

Un takeover qui rend hommage de façon ludique et inclusive à l’histoire de la marque, et rappellera aux fans le défilé de 1981 pour lequel la place avait été recouverte d’une tente.