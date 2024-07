Les bars de Paris pourront ouvrir toute la nuit pendant les cérémonies d’ouverture et de clôture de JO

Voilà le genre d’info à se taper des bars toute la nuit. Les Jeux dans la longue-vue – c’est grosso modo dans trois semaines –, et parce qu’il vaut mieux contenir toute cette joie, la préfecture de police a annoncé avoir pris un arrêté autorisant les bars de la capitale à ouvrir toute la nuit les soirs des cérémonies d’ouverture et de clôture. Et ce, sans autorisation préalable.

Les Paralympiques aussi concernés

Cela signifie que les nuits du 26 au 27 juillet et du 11 au 12 août, vous pourrez vous accouder sans interruption dans tous les débits de boissons parisiens, soit environ 15 000 adresses. Un petit tour dans notre dossier des meilleurs bars où regarder du sport vous permettra de manœuvrer dans cette nuit d’ivresse en évitant tous les écueils – aka les lieux où ça parle anglais vite et fort.

La dérogation s’appliquera aussi aux cérémonies des Jeux paralympiques, prévues les 28 août et 8 septembre – un mercredi et un dimanche, mais bon. A noter pour celles et ceux qui préfèrent arpenter la ville, la vente à emporter de potions et de casse-dalle sera aussi autorisée.