Les glaces les plus dingues de l’été se cachent dans le Marais

Cornichon, cardamome ou huile d’olive… ça turbine bizarre chez Fumo ! Cette nouvelle enseigne de glaces artisanales vient d’éclore au cœur du Marais (en face du Little Red Door) dans un espace étrangement vide mais plein de surprises pour les amateurs de parfums étonnants.

© Antoine Besse Glace au cornichon

Le sorbet au cornichon, petit pois au wasabi et sumac ressemble à une recette du capitaine Haddock faisant un AVC mais s’avère en réalité d’une exquise fraicheur végétale agrémentée de touches vinaigrées et du discret kick du wasabi. Un futur classique ! La glace à l’huile d’olive, sel fumé et poivre noir réussit le grand écart entre le mordant de ce dernier et la caresse de l’olive. Et celle à la feuille de figuier saupoudrée de graines de sésame torréfiées au wasabi et à la nigelle réussit à mettre en pot l’air parfumé d’une sieste sous un figuier à la fin de l’été. C’est fort. Le fil rouge de ses créations ? Le sucre tenu en laisse très courte. Il est possible d’accompagner les glaces et sorbets d’un verre de kombucha en pairing. Les prix assez raides (7,5 ou 8,5€ le petit pot, 6€ le verre de kombucha) peuvent refroidir mais la qualité est là !

© Nolwenn Pernin Glace au cornichon et wasabi

En collaboration avec la meilleure pâtissière de Paris

Derrière ce projet hors norme (et un peu zinzin) se trouve Mélanie Rozencwajg, une spécialiste des données comportementales et de l'IA qui a décidé de lâcher momentanément les prompts pour laisser parler sa passion pour les glaces. Elle a demandé à la cheffe pâtissière Tessa Ponzo, qui illumine les menus chez Irwin, de créer des recettes inédites sans sucre à partir d’ingrédients bio et réalisées par les Ardéchois de Terre Adélice. Le menu va évoluer lors de l’été et on y retournera volontiers goûter les nouvelles explorations glacées de Fumo.

Où ? 59 rue Charlot, Paris 3e

Quand ? Jusqu’au 20 septembre. Du mercredi au dimanche, de 13h à 21h.

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