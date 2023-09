Les gnôles artisanales font salon au Point Ephémère

« On aime la gnôle. Et moi je l'adore » aurait pu dire le Président. Suivant le sillon du vin naturel, l’eau-de-vie fait aussi sa révolution bio et éthique. Ça a commencé avec le Manifeste de la gnôle naturelle en 2018, signé par une vingtaine de distilleries indépendantes comme O’Baptiste ou Alcools Vivant. L’idée ? Seul le fruit ou la plante – local, de saison – doit sortir de l’alambic de l’artisan. Pas d’intrant, pas de filtration, pas de collage. Une eau-de-vie vivante quoi.

Dans la foulée, une deuxième édition du Salon International des Gnôles & Spiritueux Naturels s’organise au Point Éphémère, où vous allez pouvoir goûter par vous-même (avec modération évidemment) ces produits de fermentation et de distillation mais aussi des vinaigres, des kombuchas, des miso… Et en profiter pour vous faire tatouer des flashs 100% gnôle (qu’est ce qui pourrait mal se passer ?)

Le dimanche soir, une fois vos papilles bien chauffées, on vous attend sur la piste pour secouer tout ça avec un concert jazzy de Gaspard M et un mix d’Astroboy jusqu’à 2h. Les bouilleurs et le bonheur quoi !

Quand ? Dimanche 22/10 de 13h à 19h et lundi 23/10 de 11h à 18h

Où ? Point Éphémère

Combien ? 15€

Billets ici