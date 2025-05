Les meilleurs festivals de fleurs en Europe à voir au printemps 2025

Chaque printemps, l’Europe se couvre de pétales. Mais quels festivals floraux font vraiment fondre les cœurs (et exploser les likes) ? Une étude s’est penchée sur les événements les plus instagrammés du continent, et voici les plus spectaculaires.

Des fleurs pour égayer une table, un balcon, une ruelle pavée ? Classique. Mais soyons honnêtes : les pétales ne pointent pas le bout de leur tige toute l’année. Alors quand la saison s’y prête, on sort les appareils photo et on file là où ça bourgeonne pour de bon : dans les festivals de fleurs. Du genre à faire exploser l’appli photo de votre téléphone. Pour savoir lesquels font vraiment sensation, DFDS, opérateur de ferries et de croisières, a scruté Instagram et listé les événements floraux les plus likés du continent.

En tête du classement ? Les jardins de Keukenhof, avec la bagatelle de 475 000 posts Instagram. Soit le plus grand jardin de tulipes des Pays-Bas, posé à Lisse, juste à côté d’Amsterdam. Le lieu publie même un "Flower Report" régulier pour vous dire à quoi vous attendre en termes de floraison. Mais si vous voulez en prendre plein les mirettes, pressez-vous : les jardins ferment le 11 mai, fin de la saison des tulipes oblige. En deuxième position, on retrouve le très chic RHS Chelsea Flower Show, événement horticole planétaire qui squatte chaque année les jardins du Royal Hospital Chelsea à Londres. Sur la troisième marche du podium ? Girona Temps de Flors. Pendant cet événement, la ville catalane se transforme en immense tableau impressionniste : des fleurs, partout, tout le temps, jusque dans les escaliers.

Voici les meilleurs festivals de fleurs en Europe