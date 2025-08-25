Les restaurants les plus attendus de la rentrée 2025

L’oreiller d’avion a retrouvé sa place dans le placard, les lessives tournent à fond et le message d’absence du bureau atteint sa date de péremption… Pas de doute, la rentrée approche. Mais pendant que vous vous doriez la pilule sous un dôme de chaleur, le monde de la restauration ne s’est pas arrêté de tourner. La preuve en huit ouvertures qui vont vous permettre de lutter une assiette après l’autre contre le blues de septembre.

Chez Carrie

La cheffe américaine Carrie Solomon avait cuisiné pour ses livres, pour ses articles ou pendant sa résidence chez Aube mais pas encore dans son restaurant à elle. Ça sera chose faite avec l’ouverture de Chez Carrie, son bistrot du Sentier ouvert avec sa complice Dawnie Perry. À la carte ? Une réconfortante cuisine franco-californienne : emblématiques œufs à la diable, glace parfum carrot cake, salade César aux légumes de saison… À déguster midi et soir (et au brunch) accompagné de vins nature ou de kombucha maison.

Où ? 14, rue Léopold Bellan Paris 2e

Quand ? Fin septembre 2025

À La Renaissance

© CSK

Régine Robert, la taulière d’À La Renaissance depuis 1995, passe la main. Le mythique bistrot de la rue de la Roquette va être repris par Carina Soto Velásquez et Joshua Fontaine, les cofondateurs de Quixotic Projects (Candelaria, Mary Celeste). Le projet : remettre l’adresse sur les rails de l’époque tout en conservant l’ambiance dans son jus et le décor 1950 (casson, néon rouge et moleskine). On nous annonce donc des vins nature, une carte de classiques bistrotier au déjeuner mais l’arrivée des cocktails le soir et de pièces à partager pour le dîner.

Où ? 87 rue de la Roquette, Paris 11e

Quand ? 22 septembre 2025

Mischief

La deuxième adresse d’Erica Paredes et Cyrille Marc (Reyna) a connu un petit retard à l’allumage (les travaux on sait quand ça commence…) mais cette fois c’est la bonne. Dans une belle salle terracotta et inox, dessinée par le studio Artpill, Mischief (malice en français) ne va pas proposer des spécialités philippines mais plutôt des plats inspirés de l’enfance voyageuse de la cheffe comme ces anelli dans une sauce tomatée infusée à la moelle et chips de parmesan.

Où ? 25, rue des Gravilliers, Paris 3e

Quand ? Début septembre

Finka

© Anastasia Li

Changement de continent ! La Datsha (maison de campagne en russe) devient Finka (la même chose mais en espagnol) avec l’installation du chef Esteban Salazar aux fourneaux. Après plusieurs mois de résidence à cette adresse, le candidat de Top Chef 2025 va pouvoir déployer dans la durée sa cuisine fusion sud-américaine comme ces moules et melon au lait de coco et salsa verde ou une poitrine de cochon au caramel café et maïs. Vamos !

Où ? 57, rue des Gravilliers, Paris 3e

Quand ? À partir du 3 septembre

Le Coyote

Se débarrasser du passé comme un mustang de son cow-boy mal arrimé tel est le projet de Marine Gora. La cheffe transforme complètement Gramme 3, sa petite cantine du Marais célèbre pour ses banh-mi dog (celui-là on le retrouve chez Gramme 11). Elle va devenir Le Coyote, un saloon furieusement queer, ambiance tête de vache, stetson et tapas. Sur le grand comptoir on y dégustera des cookies (le matin), des assiettes travaillées (le soir) et pourquoi pas des chorés à la nuit tombée ?

Où ? 86 rue des Archives, Paris 3e

Quand ? Fin septembre 2025

Envie, le banquet

© Pierre Lucet Penato

Eloy Spinnler, le chef star des réseaux, continue de creuser le sillon des péchés capitaux. Après Colère et Orgueil, l’homme aux couteaux lance Envie, un buffet à volonté dans un restaurant de 500 m² sur 2 niveaux dessiné par Dorénavant Studio. Attention ça envoie avec plus de 60 plats et 15 desserts proposés : pâté en croûte, kebab revisité, gravlax de maquereau, blanquette de veau… Cet ardent défenseur de l’anti-gaspillage a réfléchi à des stratégies pour concilier ce concept et ses exigences écologiques : portions de taille réduite, travail de carcasses entières et récompense à ceux qui finissent leurs assiettes.

Où ? 148 rue du Temple Paris 3e

Quand ? À partir du 4 septembre

Central Chapelle

On ne pourra pas dire que les JO n’ont pas transformé le quartier de La Chapelle ! Après la sortie de terre de l’Adidas Arena, la rénovation de la rue de la Chapelle (ornée depuis cet été des statues de Femmes en Or), voilà que s’annonce Central Chapelle, food court/café/salle de concert de 3 500 m², installé dans l’ancien espace club de l’Arena. On connaît déjà un des comptoirs prévus : Dibi Chérie du chef Diadié Diombana (Bouyon) où il enverra d’affriolantes grillades afro-caribéennes.

Où ? 56 bd Ney, Paris 18e

Quand ? Automne 2025

Patsy

© Delphine Constantini

Ciao Pastore ! Alexandre Bongibault (ancien directeur de salle de Eels) et le chef Vasyl Andrusyszyn transforment l’osteria ouverte par Emma Hayes et Lorenzo Sciabica en une table pan-méditerranéenne. Chez Patsy on va donc y fourchetter poireau vapeur, sauce menthe et persil ; focaccia de pomme de terre et tarama ou collier d’agneau et tzatziki…

Où ? 26 rue Bergère Paris 9e

Quand ? À partir d’octobre