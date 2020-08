Les spectacles de plus de 5000 personnes autorisés dès le 15 août

On vous voit déjà pousser les hauts cris : hein ? Quoi ? Mais c’est totalement irresponsable ! On vous rassure direct : si les gros raouts culturels (spectacles, concerts etc) de plus de 5000 personnes sont de nouveau autorisés à Paris et Grand Paris (à compter du 15 août), le ministère de la Culture a bien précisé qu’il faudra respecter « certaines conditions» sanitaires.

Traduire : distanciation d'un siège entre deux personnes (ou groupes de personnes), ainsi que port du masque obligatoire. Une info qui tombe à pic, alors qu’un nombre considérable d’acteurs du spectacle vivant sont menacés de fermeture définitive. Ce geste sera-t-il suffisant pour sauver nos salles de concert ? Pas sûr : récemment on avait été choqué comme vous d’apprendre que Le Bataclan, les Folies Bergères et le Casino de Paris étaient à vendre.

Ce n’est qu’a partir du 1er septembre prochain que spectacles, festivals et salons d’importance pourraient avoir lieu, sans jauge, ni autorisation préfectorale.

