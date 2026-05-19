L’histoire du cambriolage du Louvre va être adaptée au cinéma par Romain Gavras

Le film, actuellement en cours d’écriture, sera librement adapté du livre « Main basse sur le Louvre », dont la sortie est prévue le 27 mai prochain.

« Le 19 octobre 2025, en moins de quatre minutes, un commando minutieusement préparé dérobe les joyaux de la Couronne de France dans la galerie d’Apollon, au Louvre. » Ce début de synopsis digne d’une version moderne des aventures d’Arsène Lupin est celui du livre Main basse sur le Louvre, une enquête sur l’histoire vraie du casse du célèbre musée parisien, écrite par Jean-Michel Décugis, Jérémie Pham-Lê et Nicolas-Charles Torrent.

L’ouvrage n’est pas encore sorti en librairie, mais Le Film Français nous apprend qu’il fait déjà l’objet d’un projet de libre adaptation par le réalisateur Romain Gavras, récemment remarqué pour le clip de « Storm », dernière sortie du duo créatif Gener8ion, qu’il forme avec Surkin. S’il n’y a pas encore de date de sortie prévue, on sait déjà que le film est en cours d’écriture avec Simon Jacquet (Bac Nord) et Mourad Winter (L’Amour, c’est surcoté), et qu’il sera produit par Iconoclast, société de production des trois précédents longs-métrages de Romain Gavras : Athena, Le Monde est à toi et Sacrifice, qui devrait sortir prochainement en salles.

Pour les impatients, un autre livre, Le Casse du Louvre de Patricia Tourancheau, sorti le 7 mai, raconte les détails de l’affaire, dont le butin, estimé à 88 millions d’euros, n’a pas encore été retrouvé.