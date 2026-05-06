6 lieux culturels où voir le tant attendu match retour entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en mode fan zone

Vous n’avez pas de place ce mercredi 6 mai pour la tant attendue demi-finale retour qui oppose, à l’Allianz Arena, à 21 h, le Bayern Munich au Paris Saint-Germain ? Défroissez votre plus beau maillot, on vous donne nos meilleurs lieux culturels transformés en fan zones pour vibrer comme au stade !

Tribune Barbès à l’Union de la Jeunesse Internationale



Ici, c’était Tati… et ce soir, ce sera encore une fois la Tribune Barbès ! Comme pour chaque grand événement, l’Union de la Jeunesse Internationale, ce pop-up culturel tricoté depuis 2022 par Youssouf Fofana de la marque Maison Château Rouge, diffusera (à l’œil) la rencontre entre le Bayern et le PSG. La compo de l’événement ? Simple et efficace, avec, avant le coup d’envoi prévu à 21 h, la possibilité de manger et boire dès l’ouverture des portes à 19 h. Celles et ceux qui sont déjà venus à la Tribune Barbès savent que l’ambiance y est incandescente.



Quand ? mercredi 6 mai 2026, à partir de 19 h

Où ? Union de la Jeunesse Internationale, 2-4 bd Marguerite de Rochechouart, Paris 18e

Combien ? gratuit

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Soirée So Foot à la Bellevilloise



Dès qu’il faut donner le ton pour causer foot, So Foot sait y faire. Alors quand le mag organise une diffusion du match retour Bayern-PSG ce mercredi 6 mai à la Bellevilloise, on file direct dans le carré VIP. Une projection en mode deux salles, deux ambiances : d’un côté, dans le Loft, ce sera ambiance KOP avec quiz d’avant-match, chants, maillots, lumières rouges et bleues ; de l’autre, dans le Forum, une atmosphère plus douce avec écran géant et buvette.



Quand ? mercredi 6 mai 2026, à partir de 19 h

Où ? 19-21 rue Boyer, Paris 20e

Combien ? 7,99 € avec la prévente et une boisson (pour rejoindre la liste d’attente, c’est ici)

Projection à la Communale



Rendez-vous sur les terres du Red Star (et de l’affrontement fratricide entre le maire de la ville et Master Poulet) pour ce plan-là ! Ce mercredi soir, comme à chaque match européen, la Communale diffusera le match retour entre les Rouges et Bleus et les Bavarois dans son espace estaminet des sports.

Quand ? mercredi 6 mai 2026, à partir de 21 h

Où ? 10 bis rue de l’Hippodrome, 93400 Saint-Ouen

Combien ? gratuit

Jardin des Traverses



Avec le Jardin des Traverses, c’est fan zone en plein air, mais couverte ! Cet hybride espace à mi-chemin entre la promenade et la friche, planté sur le tronçon nord de la Petite Ceinture, a annoncé qu’il diffuserait bel et bien le match sur un écran géant déplié sous le pont enjambant le lieu. Jauge estimée : 450 personnes ! Ça laisse de quoi faire du bruit.



Quand ? mercredi 6 mai 2026, coup d’envoi à 21 h

Où ? Diane Arbus - Porte des Poissonniers, Paris 18e

Combien ? gratuit

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Point Éphémère



Repère pour les communautés artistiques aventureuses et militantes, le Point FMR flirtera aussi avec la LDC en projetant le match retour ce mercredi. Avant la rencontre, on ne peut que vous conseiller de passer une tête à la soirée de lancement de La Cité des Dames, la BD médiévalo-fantastico-féministe de l’autrice Blanche Sabbah.



Quand ? mercredi 6 mai 2026, coup d’envoi à 21 h

Où ? 200 quai de Valmy, Paris 10e

Combien ? gratuit

TLM



Autre plan Petite Ceinture, mais avec un toit en dur au-dessus de la tête ! Dans le 19e, le TLM diffusera le match sur un écran géant posé dans son espace intérieur, qui fut longtemps un entrepôt de stockage de fret ferroviaire.



Quand ? mercredi 6 mai 2026, coup d’envoi à 21 h

Où ? 105 rue Curial, Paris 19e

Combien ? gratuit