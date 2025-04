Des gares transformées en lieux culturels, des coulées vertes au milieu des immeubles, un inestimable réservoir de biodiversité… La Petite Ceinture ferroviaire parisienne représente l’un des plus vastes (on parle de plus de 20 hectares rendus aux habitants) et des plus ambitieux programmes de réhabilitation industrielle de la ville. Ouvert par étapes entre 1852 et 1869, ce chemin de fer qui entoure Paris a transporté des millions de passagers et des tonnes de marchandises, avant que le métro et la désindustrialisation ne lui fassent mordre le gravier. Depuis 2006, la Ville et la SNCF réhabilitent cet immense serpent de 32 km de long. Entre les tronçons de balade, gares et entrepôts deviennent des rendez-vous où apéroter entre potes, danser et penser. En voiture !