L’IMA célèbre les noces maghrébines dans une expo qui donne le premier rôle aux femmes

En 2026, la saison des mariages joue les prolongations à l’IMA. Dès le 29 septembre, l’exposition « Vive la mariée ! » va mettre l’institut à la fête. Pour explorer cette célébration foisonnante et plurielle, parcourue de rituels, qu’est le mariage au Maghreb (parfois appelé farah, joie en arabe), plusieurs portes d’entrée ont été imaginées. D’un côté, des dizaines de costumes et parures rares datant des XIXe et XXe siècles, venus du Maroc, d’Algérie et de Tunisie. De l’autre, les regards éclairés de 32 artistes contemporains sur les traditions, leur transmission et leurs métamorphoses.

À travers ces deux approches, patrimoniale et contemporaine, ce sont les femmes qui tiennent le premier rôle. La mariée, bien sûr, et son entourage féminin, mais également les artistes invitées, majoritairement des femmes. « Vive la mariée ! » devrait ainsi dessiner une généalogie féminine du mariage maghrébin, de la transmission des savoir-faire au poids des injonctions, ou au contraire à la puissance, à la sororité et à la liberté que peut receler ce moment.

En avant-goût de l’exposition, l’artiste Mohamed Bourouissa a donné le ton le 4 juillet dernier, avec un immense cortège nuptial mêlant voitures décorées, cérémonies du henné, musiques traditionnelles et électroniques, avec une arrivée en grande pompe au Grand Palais. Un prologue spectaculaire, qui donne plus qu’envie de se joindre à la noce dès le mois de septembre.

© IMA Exposition « Vive la mariée ! »

Où ? Institut du Monde Arabe, 1 rue des Fossés-Saint-bernard, Paris 5e.

Quand ? Du 29 septembre 2026 au 28 février 2027.

Combien ? A partir de 11€.