L’IMA lance son festival 2025 : concerts, danses et exposition dédiée à Gaza

Du 2 au 14 décembre, l’Institut du monde arabe déploie une nouvelle édition de son festival avec concerts, danses, performances et une exposition hommage à la photojournaliste palestinienne Fatma Hassona. Une programmation qui traverse les générations, les territoires et les luttes contemporaines.

Mahraganat, dabkeh, melhoun : si vous savez de quoi on parle, vous êtes au bon endroit. Si vous ne le savez pas, c’est le moment parfait pour vous mettre au fait. Du mardi 2 au dimanche 14 décembre, l’IMA ouvre de nouvelles portes sur le monde arabe dans tous ses espaces, à travers une programmation plurielle centrée sur les arts vivants, faite de ponts entre les âges, les lieux et les cultures. Concerts, ballets déambulatoires, contes, photographie documentaire ou soirée club : la programmation de cette nouvelle édition d’ « IMA fait son festival » est aussi riche que ses possibles sont vastes.

Du son à la révolution

On y (re)découvre notamment, un concert après l’autre, le mahraganat, musique des quartiers populaires du Caire (aux accents souvent révolutionnaires), mêlant rap, techno et rythmes orientaux. Ou encore la dabkeh, danse traditionnelle et festive palestinienne, présente également au Liban, en Syrie ou en Jordanie, et à laquelle vous pourrez vous initier tous les jours de la première semaine du festival avant — si vous le souhaitez — de vous produire sur scène pour une restitution publique. Le samedi 6 décembre, le musée se transforme en club électro avec le collectif Musique de Fête.

Une fenêtre sur Gaza

À ne surtout pas manquer pendant le festival : l’exposition de la photojournaliste palestinienne Fatma Hassona (du 9 au 14 décembre), qui a documenté la vie des civils à Gaza dès 2023, au péril de sa vie — volée lors d’une attaque israélienne ciblée en avril dernier, alors qu’elle n’avait que 25 ans. Le film documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi, nommé à Cannes (ACID 2025) et réalisé main dans la main avec Fatma Hassona, sera également projeté en son hommage, en présence de la réalisatrice, le 9 décembre à 19 h.

Toute la programmation est à retrouver ici.



Où ? Dans tous les espaces de l’Institut du Monde Arabe, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, Paris 5e.

Quand ? Du 2 au 14 décembre 2025.

Combien ? Exposition et projections gratuites, spectacles et concerts à partir de 12 €.