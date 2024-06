Le Macki, l'un des festivals de l’été, vous offre une place si vous allez voter dimanche

Le plus populaire des fronts festivaliers vient de frapper ! Alors qu’approche le premier tour des législatives (c’est dimanche), les orgas du Macki, ce festival fruit de l’union entre Cracki Records et la Mamie’s, ont annoncé une mise à jour de leur programme : toutes les personnes qui iront voter dimanche auront une place gratuite pour le festival le jour même ! Oui oui, vous avez bien lu.

Simple comme une punchline de Philippe Poutou

Pour prétendre à l’offre, c’est simple et efficace comme une punchline de Philippe Poutou : vous vous rendez sur ce formulaire (ici), vous entrez votre nom et votre prénom, vous vous engagez sur l’honneur à aller voter ou à donner une procu pour le premier tour. Et vous recevrez votre sésame dimanche matin.

L’occasion d’aller gigoter à l’œil devant les quatre scènes où l’on entendra les piques synthétiques de la Canadienne Marie Davidson, la bass music bien sur ses appuis de l’Allemande DJ Fuckoff, et la soirée made in années 2000 La Tchoin. Quant aux puristes, ils seront gâtés avec les venues d’Aba Shanti-I, docteur ès reggae-dub, et du Kyoto Jazz Massive, combo nippon professant un spiritual jazz de haute volée, accompagné pour l’occase de l’orchestre du New Morning Echoes Of. Bref, une info élue à l’unanimité !

Quand ? dimanche 30 juin 2024.

Où ? 155 rue de Bezons, 78420 Carrières-sur-Seine.