L'un des festivals préférés des fins limiers du rock indé de retour dans une ex-gare de charbon

Grand huit le bras à la portière pour le Garage MU ! Ce festival – du nom du collectif derrière la Station et la salle originelle dans le 18e – revient dans le circuit pour une huitième édition les 26 et 27 juin. Sur deux jours, on découvre une affiche célébrant les plus belles expressions des scènes indés, avec une inclinaison certaine pour le rock. Accrochez-vous, ça va secouer et ça va surtout kiffer.

Jour des braves

Habituel jour des enfants, ce mercredi 26 sera surtout celui des braves avec une triade de blazes à exciter le plus relous de vos potes mélomanes. Sur scène ? Le groupe Gwendoline, nouvelle splendeur du label Born Bad, qui casse tout avec ses tubes coldwave chantés en français ; Deep Tan, un trio anglais dont les titres post-pop très arty piquent autant les oreilles que la curiosité ; ou Rắn Cạp Đuôi Collective, venus du Vietnam pour immerger la Station dans leurs fresques atmosphériques lardées de bidouillages électroniques.

Un trajet cinq étoiles

Et le jeudi aguiche tout autant, entre le passage des Hollandais de Housepainters, créateurs de rebondissantes perles mi-dub mi-postwave, les morceaux expé tout en montée des Anglais de Quade, et les étrangetés pop synthétiques de James K. Encore un trajet cinq étoiles pour le Garage MU.

Quand ? mercredi 26 et jeudi 27 juin 2024.

Où ? la Station – Gare des Mines, 29 avenue de la Porte-d’Aubervilliers, Paris 18e.

Combien ? à partir de 15 € (billetterie ici).