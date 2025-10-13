L’un des meilleurs disquaires du monde organise une braderie de vinyles à Paris, avec des disques à partir de 5 €

Les 25 et 26 octobre, Dizonord débarque au Hasard Ludique pour une braderie de vinyles monumentale : plus de 5 000 disques à 5 €, des arrivages du Japon, des 45 tours à prix mini et même quelques vendeurs amateurs sur la terrasse.

L’intersyndicale du bon plan est formelle : cette union du rail et du microsillon va secouer le 18e arrondissement. Les samedi 25 et dimanche 26 octobre, le disquaire majeur du Nord parisien Dizonord – élu parmi les disquaires favoris du monde entier par le Financial Times – revient pour une troisième grande vente de vinyles sur les 300 mètres de quais de la Petite Ceinture du Hasard Ludique.

Pendant deux jours, ce sont 5 000 skeuds qui seront à dégoter entre cinq stands de vendeurs indés (encore à annoncer) et celui de Dizonord, qui représentera la majorité du stock. Chez ce dernier, on peut déjà annoncer qu’on trouvera tous les styles et toutes les époques – avec un penchant pour le rap, la techno et la house –, mais ce sont surtout les tarifs qui aguichent. Car oui, tout le week-end, les vinyles seront au prix unitaire de 5 €. De quoi trouver votre bonheur, non ?

© Dizonord

Quand ? du samedi 25 octobre au dimanche 26 octobre 2025.

Où ? Boom Boom Villette, 30 avenue Corentin-Cariou, Paris 19e, 75019 Paris.

Combien ? entrée libre.