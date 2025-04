Lundi de Pâques à Paris : 4 expositions à voir absolument ce 21 avril

Entre deux bouchées de chocolat et un texto à mamie, vous cherchez comment rentabiliser votre lundi de Pâques ? Bonne pioche : certains musées parisiens restent ouverts ce 21 avril 2025, et ils n’ont pas sorti n’importe quoi. Quatre expos taillées pour secouer les mirettes, nourrir le cerveau et digérer le gigot. Du baroque vengeur chez Jacquemart-André, du pop psyché à la Fondation Vuitton et du noir et blanc tendre au musée Maillol : voici vos plans culture à Paris, même un jour férié.

Artemisia, Héroïne de l’art – Musée Jacquemart-André

Des meurtres bibliques à la peinture baroque, il n’y a qu’un pinceau. Artemisia Gentileschi, peintre badass du XVIIe siècle, revient hanter les cimaises du musée Jacquemart-André, avec une expo qui lui donne (enfin) toute la lumière qu’elle mérite. Première femme à intégrer l’Académie de dessin de Florence, maîtresse de la dramaturgie picturale, survivante d’un viol et d’un procès public, Artemisia peint comme on se venge. Judith décapite Holopherne, Suzanne toise les vieillards, Cléopâtre claque la porte de l’Histoire avec un aspic – chaque tableau est une scène de crime au féminin. Dans le cadre somptueux de l’ancien hôtel particulier des Jacquemart, cette expo déroule un fil rouge sang qui mêle pouvoir, douleur, sensualité et technique flamboyante. Si vous cherchez une expo musclée, engagée et baroque à souhait pour ce lundi de Pâques, ne cherchez plus. Elle est là.

© Culturespaces / Nicolas Héron

Quand ? Jusqu'au 3 août 2025, 10h à 18h

Où ? Musée Jacquemart-André, 158 boulevard Haussmann, 75008 Paris

Combien ? Tarif plein : 14 €

Robert Doisneau : Instants donnés – Musée Maillol

Des mômes qui jouent, des amoureux qui s’embrassent, des trottoirs mouillés et des rires volés : bienvenue dans le Paris tendre et frondeur de Robert Doisneau. Le musée Maillol déroule une expo pleine de grain, de grâce et de gouaille, en hommage à l’un des photographes les plus aimés des Français. À travers des clichés connus (et moins connus), on redécouvre la beauté du quotidien, les éclats fugaces, les visages qui disent tout sans en avoir l’air. Pas besoin d’être nostalgique pour se laisser happer. Ici, tout est regard, poésie et justesse. C’est Paris comme une chanson douce, avec un appareil photo en guise de guitare. Et bonne nouvelle : le musée reste ouvert ce lundi de Pâques.

© Robert Doisneau, Instants donnés, au musée Maillol 14 juillet 1978, aux Tuileries

Quand ? Jusqu'au 12 octobre. De 10h30 à 18h30 - Nocturne les mercredis jusqu'à 22h.

Où ? Musée Maillol, 59-61 Rue de Grenelle, 75007 Paris

Combien ? Tarif plein : 16,50 €

David Hockney 25 – Fondation Louis Vuitton

À 87 balais, David Hockney n’a rien perdu de son œil ni de ses pixels. Pour fêter ses 25 ans de collaboration avec la galerie L.A. Louver, l’artiste britannique investit la Fondation Louis Vuitton avec une sélection monumentale et haute en couleur. Sur les murs ? Des paysages hallucinés, des portraits à la palette numérique, et surtout, une série d’œuvres créées sur iPad, comme si Matisse avait croisé un Apple Store. C’est pop, hypnotique, un peu kitsch parfois, mais d’une liberté folle. Le tout dans le vaisseau lumineux de Frank Gehry, ouvert même un jour férié. Si vous avez besoin d’un shoot de lumière et de démesure ce lundi de Pâques, Hockney est votre homme.

Quand ? Jusqu'au 31 août. 10h à 20h

Où ? Fondation Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris

Combien ? Tarif plein : 16 €

Au fil de l’or – Musée du Quai Branly – Jacques Chirac

Des broderies d’Asie centrale aux parures du royaume Ashanti, cette exposition étincelle, littéralement. Au fil de l’or explore l’art de se vêtir avec éclat, à travers des siècles de savoir-faire textile où le métal précieux devient fil, ornement, symbole de pouvoir. Le Musée du Quai Branly sort ses plus beaux trésors et les met en scène comme des joyaux, entre tradition, artisanat et démonstration de richesse. On y croise des capes de cérémonie, des tuniques impériales et des tissus cousus d’or comme des armures de lumière. Une exposition éblouissante, au sens propre comme au figuré.

Quand ? Jusqu'au 6 juillet. 10h30 à 19h

Où ? Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, 37 quai Branly, 75007 Paris

Combien ? Tarif plein : 12 €