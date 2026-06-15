Lyas va organiser ses Watch Parties dans toute la France pour la Fashion Week masculine

Un peu à l’image des fan zones pour les matchs de foot, « la Watch Party » de l’influenceur Lyas permet aux amateurs de mode de se rassembler gratuitement pour regarder ensemble les livestreams de la Fashion Week, plutôt que seuls devant un écran de smartphone ou d’ordinateur.

Une idée née en juin 2025, quand il donna rendez-vous à ses followers dans un bar de Strasbourg-Saint-Denis pour suivre sur grand écran le premier défilé de Jonathan Anderson pour Dior, et qui a pris rapidement de l’ampleur au point de rassembler 2 000 personnes au théâtre du Châtelet, et même d’accueillir sur place un vrai défilé (celui de la marque Zomer, le 3 mars dernier).

Co-optées par les marques, plusieurs watch parties ont également été organisées à Londres, Milan ou New York à l’occasion de la Fashion Week ou d’événements locaux. Cette tentative de démocratisation prendra une ampleur supplémentaire en juin 2026 avec l’annonce d’une tournée dans plusieurs villes de France, dévoilée via une vidéo montrant un Lyas masqué chevauchant un camion en mouvement, habillé d’écrans projetant des images de défilés.

« Nous avons eu des projections à Paris, Londres, Milan et New York, mais jamais dans des villes qui ne sont pas traditionnellement associées à la mode », explique Lyas au magazine « Perfect », tout en confiant vouloir « aller à la rencontre de gens qui ne peuvent pas nécessairement voyager dans les villes principales de la mode, et toucher des gens qui ne s’y intéressent pas et pourraient changer d’avis en faisant l’expérience d’un défilé ». Une façon de « décentraliser » la mode qui passera donc par des Watch Parties à Marseille, Saint-Loubès, Bordeaux, Lyon et « de nombreuses villes » qui seront annoncées ultérieurement, tout comme le programme des défilés retransmis.