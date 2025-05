Alerte apéro du dimanche ! Ce rooftop de Montmartre invite la crème des mixologues européens

Maggie, le rooftop de l’hôtel Rochechouart, ne se contente pas d’offrir à ses clients une des plus belles vues sur la Butte pour accompagner ses verres. Cet été, il organise une série de guestshifs, ces résidences ponctuelles de mixologues venus d’adresses prestigieuses (mais qui n’ont pas la chance de posséder un toit terrasse !).

Des cocktails inédits et pas chers

Après la doublette Vincent Pinceloup (Monsieur Antoine à Paris) et Guillaume Hervot (Madame Pang à Bordeaux), les prochains invités vont s’internationaliser. Le dimanche 22 juin de 20h à 23h le bar Lyaness de Londres va envoyer un émissaire de ce côté du Channel pour prendre le contrôle des shakers. Il y succèdera à Dario Andreozzi et Marlène Bargouin venus de l’Experimental Cocktail Club de 18h à 20h. Et le dimanche 31 août, après la résidence de Danico, Stan Harcinik du Mirror Bar (à Bratislava) prendra la suite pour mettre un peu de Slovaquie dans les verres. Guettez le profil Insta du Maggie pour connaitre le programme de juillet et aout.



Chaque invité viendra avec, dans ses valises, quatre créations originales, réalisées à partir des spiritueux Nikka Whisky, partenaire de cette opération. Et bonne nouvelle elles s’afficheront à 11€ un prix ras de terre pour une terrasse d’altitude ! Une seule obligation : réserver votre table en avance.

Quand ? Les 22 juin, 31 août et d’autres dimanches estivaux, de 18h à 23h

Où ? Maggie 55, Boulevard Marguerite de Rochechouart, Paris 9e

Réservation ici