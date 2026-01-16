Maison&Objet : les installations et showrooms incontournables de la semaine

Qui dit rentrée, dit Maison&Objet. Et à chaque nouvelle itération du salon (aux mois de septembre et de janvier chaque année), son esprit se diffuse à travers toute la capitale. Le motto pour 2026 ? « Past reveals Future » ; un thème qui se verra décliné en installations, conférences et autres expositions, du 15 au 19 janvier. Du Parc des expositions Paris Nord Villepinte (où se tient le salon) aux showrooms parisiens, les tendances design et art de vivre pour les mois (et années) à venir se dessinent au fil des regards et savoir-faire de créateurs et maisons programmés. On vous emmène à leur rencontre ?

Harry Nuriev, designer de l’année

En 2025, il a exposé au Louvre et aux Beaux-Arts, a présidé la Design Parade de Toulon, a designé certains de nos spots préférés, comme le club Heclipse (Paris 2e) ou le nouveau Café Nuances, dans le Marais (Paris 4e), et a même trouvé le temps de donner des cours à Harvard. En 2026, le fondateur de Crosby Studio est derechef nommé designer de l’année au salon Maison&Objet, et imagine pour l’occasion une installation immersive au Parc des expositions (hall 3), autour de son concept de Transformisme, qui vise à donner une seconde vie (et un nouveau sens) aux objets.

Rudy Guénaire, la Suite dans les idées

Une autre installation in situ (au sein du salon, hall 4) a de quoi retenir notre attention : la « Suite 2046 », chambre des rêves ultra cinématographique de Rudy Guénaire. Après avoir fondé PNY (et offert au burger quelques-uns de ses plus beaux écrins architecturaux), l’entrepreneur et designer a monté sa propre agence d’architecture, le studio Night Flight, spécialisé dans l’hospitalité. C’est ce secteur là qui lui inspire une suite enveloppante et hors du temps présentée au salon, empruntant au film In the mood for love son ambiance sensuelle et feutrée.

Univers Uchronia, en son château

Le salon s’étend également hors les murs, avec Maison&Objet In the city, vaste parcours de galeries et showrooms parisiens. Parmi les adresses à retenir, le bien nommé Château Uchronia, showroom d’Univers Uchronia, qui vous ouvrira exceptionnellement ses portes sur rendez-vous. Une chouette occasion de se plonger dans le maximalisme pop du studio, qui y présente ses luminaires et pièces de mobiliers aux couleurs tranchées et volumes sensuels. Toutes les infos (contact et adresse) ici.